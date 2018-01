Três suspeitos de ligação com o tráfico detidos em São João do Oriente

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar realizou na noite desta segunda-feira (15) uma operação no bairro Vista Alegre, em São João de Oriente que resultou nas prisões de Diego Armando de Souza, 22 anos, Grimaldo Alves Ferreira, 46, e Orlando Alves Pereira Neto, 24. Segundo a PM, todos são suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. Durante a ação foram apreendidos 72 pinos com cocaína, 176 pedras de crack e um pedra bruta da mesma droga, 56 gramas de cocaína, 118 reais, uma balança de precisão, além de aparelhos celulares, isqueiros e diversos outros materiais.

Apesar das evidências apresentadas pela PM, os

suspeitos negaram envolvimento com o tráfico de drogas. “Todos são conhecidos do meio policial. O que é tido como chefe deles (Orlando) ainda não tinha sido preso, mas era alvo de várias denúncias… Então, fizemos um trabalho que deixou satisfeita a população de São João do Oriente, pois tiramos bastante droga de circulação”, comentou sargento Almeida.

Os suspeito detidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.