Morte de lavrador é envolta de mistérios

CARATINGA– Um corpo no chão, sangue no asfalto e pedaços de eucalipto jogados na pista dando a entender que a madeira foi usada para agredir a vítima. Este foi o cenário visto por pessoas que passaram pelo km 70 da BR-425, trecho entre Caratinga e Entre Folhas, no início da noite dessa segunda-feira (15). A vítima, logo identificada como Carlos Antônio Clemente, 47 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O crime é envolto de mistérios, começando pela motivação e do fato de, aparentemente, não haver testemunhas.

A Polícia Militar recebeu ligação informando que havia um veículo Gol, cor vermelha, parado na pista e uma pessoa caída ao chão. Foi informado que a vítima estava gravemente ferida. Imediatamente, uma guarnição da PM e dos bombeiros militares foram ao local e encontraram a vítima agonizando. “A vítima apresentava traumatismo craniano e sangrava muito. Fizemos todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e conduzimos a vítima rapidamente para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Caratinga”, informou sargento BM Prates, acrescentando que devido aos graves ferimentos, Carlos veio a falecer antes de dar entrada na unidade de saúde.

Os militares conversaram com parentes e amigos de Carlos, mas nenhum soube informar se ele tinha alguma desavença e também o que ocorreu. Familiares relataram que a vítima trabalhava no Ceasa e tinha o hábito de chegar em casa sempre as 11h30, por isso estavam preocupados com essa demora. Outra informação passada é que a vítima tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica todos os dias. O Gol que estava na estacionado na pista pertencia a Carlos

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e fez os trabalhos de praxe. Também foi recolhido o pedaço de madeira manchado de sangue usado no crime. Os policiais consultaram o sistema informatizado e encontraram três registros envolvendo o nome de Carlos Antônio Clemente.

A PM fez rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o momento, assim como não se sabe o que motivou o crime.