Sistema falha e causa tumulto em parque aquático

Frequentadores invadiram lanchonete e pegaram alimentos

DA REDAÇÃO – Superlotação e falha no sistema levaram a um grande tumulto que virou caso de polícia em um parque aquático às margens da BR-458, município de Caratinga, na tarde desse domingo (14). Imagens de pessoas invadindo uma lanchonete e pegando alimentos se espalharam rapidamente pelas redes sociais. A confusão só terminou com a chegada da polícia. Duas pessoas foram detidas.

“Infelizmente o clube Faisão estava com superlotação, o sistema travou, ninguém conseguia comprar nada e nem receber o troco dos cartões, os visitantes foram estressando, crianças e adultos com fome e sede, aí a confusão começou”, diz uma das mensagens que circula pelo WhatsApp, acompanhada de um vídeo.

As imagens mostram pessoas entrando pelo balcão e tirando alimentos de uma estufa. Uma mulher ri da situação. Muitos outros frequentadores se aproximam. Ao fundo, é possível ouvir um funcionário dizendo que as atividades seriam encerradas naquele momento. A voz também promete restituição de créditos.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o dono do clube contou que várias caravanas de ônibus chegaram ao local quando o estabelecimento já estava cheio. Por volta das 12h30, um problema no sistema informatizado deixou inoperantes os computadores e máquinas de cartão. Para que nenhum cliente tivesse prejuízos, a equipe liberou os alimentos e bebidas que estavam no restaurante para todos até que o problema fosse resolvido.

No entanto, segundo a polícia, o empresário disse que as pessoas quebraram uma estufa de vidro, computadores, saquearam a comida e começaram a agredir os funcionários, que tiveram que se esconder na enfermaria e trocar as camisas para não serem reconhecidos pela multidão. Uma mulher teve acesso ao sistema de alto-falantes e começou a incitar as pessoas contra o clube. Outros dois homens também incitavam o grupo.

Ainda de acordo com o dono do clube, no momento em que ele tentava sair do local de carro, uma mulher desconhecida começou a ameaçá-lo caso ele deixasse o parque aquático. Mas o homem conseguiu e voltou acompanhado de policiais militares, o que cessou a confusão. Um homem de 23 anos e outra jovem, de 24, foram detidos. A mulher detida pediu para registrar um boletim de ocorrência por conta da confusão. A PM informou que eles foram levados para o Juizado Especial Criminal.

REPERCUSSÃO

O tumulto no clube repercutiu entre frequentadores do local, além da população de Caratinga e de Ipatinga, que fica na divisa com o município. “Sempre frequentei este clube e nunca aconteceu nenhuma situação dessa ou parecida, sempre foi um clube com um público diferenciado e seleto, com atendimento excelente, apesar dos altos preços das mercadorias vendidas no interior do clube, mas não havia necessidade alguma de uma atitude que não é nem um pouco nobre”, comentou uma mulher no Facebook.

“Hoje (domingo) foi a segunda vez que fui no Faisão e a primeira vez que acontece isso. O sistema falhou e é normal acontecer isso, o pessoal da organização ofereceu comida de graça e água mineral para o povo, eu comi de graça e me diverti muito, enquanto outros humanos sem caráter e baderneiros fazem isso como no vídeo. Isso é Brasil. Lamentável”, disse outro usuário da rede social.

Uma mulher que seria funcionária do clube também falou sobre o episódio, no Twitter. “Essas pessoas de má fé que estão compartilhando esses vídeos do Faisão e morrendo de rir é porque não sabem o que realmente aconteceu e o aperto que todos nós funcionários passamos diante uma multidão revoltada, falta de compreensão é uma coisa que o ser humano precisa trabalhar!”, publicou.

A direção do clube não tinha se manifestado até o final dessa edição.

Informações: Portal Uai