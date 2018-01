Novidade na Casa Auxiliadora!

CARATINGA – Pioneira e referência no mercado, a linha de revestimentos cerâmicos da marca Decortiles acaba de chegar na Casa Auxiliadora, trazendo produtos inovadores que respiram arte, moda e arquitetura. Os revestimentos exclusivos combinam a tecnologia com o resgate e a beleza do feito à mão, traduzindo em um perfeito resultado de qualidade como afirma a técnica representante da Decortiles, Tatiane Perrotta Orlandini: “A Decortiles acredita que a verdadeira essência da beleza encontra-se nos detalhes traduzindo na cerâmica atemporalidade e sofisticação.”

A equipe da Casa Auxiliadora esteve reunida em formação e treinamento com a técnica Tatiana, conhecendo as novidades e as linhas de produtos que já estão disponíveis para a sua obra na Casa Auxiliadora. “Vale a pena ir conferir!”, convida a direção da Casa Auxiliadora.