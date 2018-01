Idoso é detido depois de efetuar disparos em via pública

CARATINGA – O idoso Francisco Eduardo Nicolato, de 61 anos, foi detido no sábado (13) após efetuar disparos de arma de fogo em via pública. A ocorrência foi registrada na avenida João Caetano do Nascimento, no bairro Limoeiro. A Polícia Militar também apreendeu o revólver 38 usado pelo idoso.

A PM recebeu denúncia relatando que alguém tinha efetuado cinco disparos e o fato aconteceu perto de um posto de combustíveis. Uma equipe foi ao local e encontrou o idoso, que segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez. No momento da abordagem, o idoso estava alterado e xingou os militares. No entanto, os policiais conseguiram contê-lo e apreender a arma.

O idoso foi detido acusado de porte ilegal de arma, disparos de arma de fogo em via pública e desacato. Ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.