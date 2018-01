PM prende suspeito de furto e recupera produtos

DA REDAÇÃO – No último final de semana, a Polícia Militar prendeu um suspeito de cometer furtos em Piedade de Caratinga. Os militares também recuperaram os produtos furtados.

Ultimamente, alguns furtos foram registrados em Piedade de Caratinga, então, os militares fizeram levantamentos e chegaram a um suspeito. Nesses levantamentos os policiais tomaram conhecimento que o rapaz cometeria mais um furto na madrugada de domingo (14). Foi feito monitoramento perto da casa do suspeito, em seguida houve a abordagem e os militares encontraram o rapaz com diversos produtos furtados. Depois, os policiais entraram na casa do suspeito, onde mais itens furtados foram localizados.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. As vítimas agradeceram aos militares por terem recuperado os produtos furtados.