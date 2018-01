Ladrões assaltam em posto de combustíveis e ainda roubam carro do vigia

UBAPORANGA – Um posto de combustíveis, localizado na avenida Padre Rino, foi assaltado na noite de sábado (13). Os autores fugiram levando mais de 2 mil reais e ainda roubaram o carro do vigia.

Conforme as vítimas, os autores chegaram em uma moto Honda XRE 300, vermelha. O estabelecimento já estava fechado, então, os bandidos, que portavam armas, renderam o vigia e outra pessoa que se encontrava no local. Do vigia, os marginais tomaram o carro, um Chevrolet Onix prata que tinha dois mil reais no porta-luvas. Da outra vítima foram roubados R$ 170.

Segundo as vítimas, os autores são magros, tem estatura mediana e ambos usavam moletons escuros. Um deles tinha capacete branco enquanto o comparsa tinha capacete preto com detalhes em branco. De acordo com a PM, a moto usada pelos bandidos tem as mesmas características da que foi roubada na sexta-feira (12) em Ubaporanga.

A PM já tem nomes de dois suspeitos. Foi feito rastreamento, mas ele não tinham sido detido até o final dessa edição.