Polícia procura por autor de tentativa de homicídio no Vale do Sol

CARATINGA – A Polícia procura pelo autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no início da madrugada de domingo (14) na rua Francisco Vitor de Assis, bairro Vale do Sol. A vítima Lucas José Araújo, 27 anos, levou três tiros e seu quadro clínico é considerado grave.

A Polícia Militar foi informada que uma pessoa foi baleada e que o crime aconteceu na região do bairro Vale do Sol. Uma guarnição foi ao local, sendo avisada que populares socorreram a vítima ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Os militares foram até o hospital e o médico de plantão disse que Lucas sofreu três disparos de arma de fogo, “sendo um no ombro direito, um no ombro esquerdo, além de um disparo no ouvido esquerdo havendo aparentemente perda de massa encefálica, estando em estado grave”. Lucas foi encaminhado para o Unidade de Terapia Intensiva e estava inconsciente.

Conforme a PM, populares não souberam repassar qualquer informação que levasse a autoria do crime, pois segundo apurado, Lucas estaria sozinho na rua, surgindo apenas a informação que o autor dos disparos seria alguém no interior de um automóvel de cor preta. Porém, a PM disse que essa informação precisa ser confirmada.

De acordo com a PM, a vítima possui diversos registros policiais como receptação, tráfico de drogas, furto, porte ilegal de arma de fogo, entre outros delitos.