PAINEL 14-01-2018

Café

A segunda semana de 2018 foi negativa para os negócios de café. Na Bolsa de Futuro o mercado de café trabalhou em baixa e os contratos com vencimento em março próximo acumularam perdas de 620 pontos. Com Nova Iorque trabalhando no negativo e a cotação do dólar cedendo frente ao real, o mercado físico brasileiro permaneceu calmo com poucos produtores dispostos a vender o que resta de suas colheitas nas bases oferecidas pelos compradores. O volume de negócios fechados foi pequeno, com muitos cafeicultores adiando suas primeiras vendas do ano, aguardando um cenário mais favorável.

Café II

O que todos procuram calcular é quanto resta de café de nossa safra 2017/2018 para ser comercializada neste segundo semestre do ano safra brasileiro. No próximo dia 16, terça-feira, o CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgará o relatório final das exportações brasileiras de café em dezembro último e no ano de 2017. Só aí teremos os dados oficiais de nossas exportações de café no segundo semestre de 2017, primeiro semestre do ano safra 2017/2018. Pelo mercado ainda tem café, pelos analista do setor o café está na rapa.

Café III

Com os dados já disponíveis é possível afirmar que as exportações brasileiras de café entre julho e dezembro de 2017 totalizaram aproximadamente 15,5 milhões de sacas. No mesmo período, pelos números divulgados pela ABIC, o consumo interno brasileiro utilizou 11 milhões de sacas. Portanto já desapareceram 26,5 milhões de sacas de nossa safra 2017/2018, de ciclo baixo. Com esses dados é que levamos aos analista do setor a concluir que a entressafra brasileira pode aparecer surpresas.

Café IV

Quanto ao total produzido em 2017/2018, o último levantamento da CONAB, de dezembro de 2017, estimou a produção brasileira de café em 44,97 milhões de sacas, sendo 34, 25 milhões de sacas de arábica e 10,72 milhões de sacas de conilon. Os números da CONAB costumam ser objeto de discussões e contestações, mas as contestações nos pareceram menores este ano. Utilizando os números da CONAB restariam no Brasil no final de dezembro 18,47milhões de sacas de café. Daí imaginarmos que podem haver surpresa no mercado cafeeiro nesta entressafra para abastecer os mercados gelados de nossos compradores da América e Europa.

Café V

No primeiro semestre de 2018 precisaremos de 15 milhões de sacas para manter o mesmo ritmo de exportação do segundo semestre de 2017 e 11 milhões de sacas para o consumo interno. Serão 26 milhões de sacas. Mesmo que os números da CONAB estejam baixos como estimam alguns analistas e já possamos em maio e junho utilizar algum conilon 2018 para o consumo interno, a situação parece apertada. Essa é a razão dos compradores ficarem chamando a atenção para a safra brasileira 2018/2019 de ciclo alto. Precisam convencer os produtores a venderem mais rápido e barato o restante da atual safra brasileira 2017/2018. Nessa briga de gato e rato só o tempo dirá quem está certo.

Preços de café

A Atlântica Coofee, grande exportadora de cafés finos do Brasil, deu bases para os cafés despolpados preço de 457 reais para set/18, 523 set/2019 e 557set de 2020. Os preços não empolgam os cafeicultores que vê o mercado andando de lado há cinco anos mesmo com a escassez do produto por dois anos de seca seguidos.

Ano Novo

O ano de 2018 começa cheio de notícias na santa terrinha e o DIÁRIO sempre cobrindo os fatos. Na segurança pública, depois das explosões aos caixas eletrônicos ocorridas em Dom Cavati, a turma do sistema financeiro local restringiu o atendimento e o volume de dinheiro na região como precaução a onda de ataques. Pelo visto, Caratinga esteve de alerta máximo nesta semana que passou na segurança pública. Mas na quinta-feira (11), a Polícia Militar prendeu um bando suspeito na Zona da Mata e a tendência é que essa onde cesse.

Guarda Municipal

O prefeito de Caratinga vai mesmo instalar a Guarda Municipal. A ideia, que começou a ser discutida no governo do ex-prefeito João Bosco Pessine, passou adormecida na gestão de Marco Antônio Junqueira, mas agora toma fôlego no governo de Welington Moreira para sua efetiva implementação. Com dois ex-delegados no primeiro escalão do governo, o próprio prefeito e o ex-delegado regional Dr. Carlos, o que se percebe é que a Guarda Municipal será instalada com bastante prestígio na atual administração. (Foto Dr. Carlos, superintendente de defesa Social)

Guarda Municipal II

Nos bastidores, a Guarda Municipal, além de tomar conta dos prédios públicos, também será atuante no trânsito local. As modificações ocorridas no trânsito de Caratinga em 2017 só foram o prenúncio que muita coisa ainda será instituída na santa terrinha em 2018 e até o final da gestão municipal.

Desnutrição e anemia

No dia 9 de janeiro a capa do DIÁRIO foi a morte de um bebe de três meses que veio a falecer por desnutrição e anemia. O assunto causou constrangimento por toda população e circulou nas redes sociais. O DIÁRIO ouviu as versões e deixou para o leitor fazer o juízo do caso. O que para muitos foi um total descaso com uma criança, na versão de outras pessoas envolvidas foi uma fatalidade e consequência de uma crise social e moral que passa no país e nossa sociedade, em que os pensadores e filósofos descrevem como “sociedade do eu”.

Câmara Municipal

Outra notícia de impacto na semana foi “Licitação e obra da sede da Câmara serão alvos de auditoria”. A Câmara está contratando profissionais de auditoria para averiguar os gastos da casa legislativa nas gestões anteriores com essa obra. Nos bastidores também já circulam comentários que alguns vereadores articulam uma auditoria para apurar todas as contas do legislativo em outras gestões.

IPVA

O IPVA, imposto criado em 1985 inicialmente pelo governo de São Paulo em substituição a TRU (Taxa Rodoviária única). A TRU vinculava os gastos com sistemas de transportes, com a criação do IPVA os governos não precisariam necessariamente ter seus gastos do imposto vinculados a transporte, ou seja, estariam livres para gastarem onde quiserem.

IPVA II

Em anos anteriores a data de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), era mais ao final do mês e pelo que se vê o governo estadual antecipa para que o imposto entre rápido nos cofres públicos e possa aliviar a folha de pagamento do servidor público estadual que anda sendo paga em várias parcelas. Como o IPVA não se vincula propriamente a questões de transporte, etc., não há nenhum empecilho do dinheiro arrecadado ser usado para se pagar a folha de pessoal.

IPVA III

Conforme matéria veiculada na edição de 6.592 do DIÁRIO, Caratinga tem a expectativa de arrecadar 18 milhões de reais em IPVA, sendo que 40% desse valor, algo em torno de R$ 7,2 milhões, será repassado ao município. O que se pergunta é se o governo municipal seguirá os caminhos do governo estadual, que deve usar os recursos para quitar folha de pagamento. Porém, Caratinga com a folha de pessoal paga em dia, bem que o prefeito Welington Moreira poderia destinar os recursos do IPVA para melhoria do setor de transporte de Caratinga. Na santa terrinha, tanto na área urbana como na rural, a situação não é lá muito boa.

Transporte

Em se tratando de transporte, o DIÁRIO, em matéria do dia 11 de janeiro, edição 6594, trouxe na capa “Passageiros da Itapemirim vivem horas de transtornos e aborrecimentos”. Três ônibus da empresa Itapemirim foram abordados na Polícia Rodoviária Federal e foi constatado que eles estavam em situação irregular. Depois disso, ônibus da Itapemirim foram vistos passando pela avenida Moacyr de Mattos e chegando a avenida Dário Grossi. Dando a entender que estariam se desviando do posto da PRF. Mas ontem, durante nova abordagem, mais um ônibus da empresa foi apreendido por estar com documentação em atraso. Que feio né.

Mercado Municipal

O prefeito Welington Moreira e o secretário de Agricultura Alcides Leite participaram de uma reunião com a Associação dos Feirantes; na pauta, a expectativa de transformar a ferinha dos sábados em um mercado municipal. A preocupação dos feirantes era que poderiam ser deslocados para outras áreas. Como a feira funciona aos sábados, os técnicos da prefeitura acreditam que as obras de revitalização podem até incomodar, mas não ao ponto de ser necessário o deslocamento.

Mercado Municipal II

Tanto o secretário de Agricultura Alcides leite quanto o prefeito Welington Moreira não falaram sobre o início da obra. Apenas posicionaram que é um recurso do governo estadual, articulado pelo secretário estadual de Agricultura Pedro Coutinho Leitão, e que o projeto de revitalização já está protocolado na