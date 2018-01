Alerta com alto risco de surto de arboviroses em Caratinga

Secretaria de Saúde apresentará resultados do Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) e medidas que serão tomadas pelo executivo, na terça-feira (16)

CARATINGA – A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica encerrou o 1º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) 2018. Segundo a Prefeitura, o resultado apresentou situação de alerta com alto risco de surto de arboviroses. Arboviroses são as doenças transmitidas ao homem por picadas de mosquitos – causadas pelos chamados Arbovírus, que incluem o vírus da dengue, zika e chikungunya (nestes casos, pelo mosquito Aedes aegypti infectado, um dos principais transmissores de arboviroses da atualidade).

O secretário de Saúde Wagner Barbalho irá conceder coletiva de imprensa na terça-feira (16), às 15h para dar mais informações sobre fatores que geram o risco, e medidas a serem tomadas pelo executivo e pela população.

ESTADO

Em 2018, até o momento (8/1), Minas Gerais registrou 93 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de Dengue. Até o momento, não há registro de óbito confirmado ou em investigação para dengue em 2018. Em relação à Febre Chikungunya, Minas Gerais registrou nove casos prováveis da doença. Não foi registrado, até o momento, óbito confirmado ou em investigação para chikungunya em 2018. Não foram registrados casos prováveis de Zika em 2018, até a data de atualização do boletim.