Caratinguense que mora no exterior custeou e organizou festa de 15 anos para filha que não vê há seis anos. Caso chamou atenção do mais antigo jornal brasileiro em atividade nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO- Quase toda garota sonha com uma festa de 15 anos. Nesta idade, tradicionalmente, as meninas realizam o baile de debutante e celebram com amigos e familiares a chegada da nova idade. A festa foi se adaptando com os novos tempos e há quem não queira tantos detalhes no roteiro, como se fazia antes. O fato é que comemorar esta data continua sendo o desejo da maioria das adolescentes, ainda que seja algo mais parecido com a sua geração.

No entanto, para algumas famílias, os gastos com aluguel de espaço, comidas e bebidas, música e vestido, por exemplo, representam um grande entrave para realização deste tipo de festa. Mas, há quem diga que o amor vence qualquer obstáculo e ultrapassa qualquer barreira, principalmente quando o assunto é mãe e filha.

Algumas pessoas se esforçam, economizam e conseguem proporcionar esse momento. Imagine esta façanha morando em um país diferente de sua filha. É o caso da caratinguense Eliane Gomes, 42 anos, que não só custeou, mas organizou a festa de 15 anos da filha Kayruzan Luíza Gomes Silva, que aconteceria ontem.

A HISTÓRIA

A imigração para os Estados Unidos se intensificou nos anos 2000. Muitos brasileiros saíram do País em busca de uma vida melhor e oportunidades de emprego, deixando para trás familiares e amigos. Alguns voltaram, outros fixaram moradia no solo norte-americano. Eliane deixou Caratinga em busca deste sonho há seis anos, quando a filha tinha apenas nove anos de idade. Ela relata que a partida não foi fácil e não nega que sua vida seria perfeita se Kayruzan estivesse ao seu lado.

A caratinguense trabalha na área de limpeza de casas durante o dia e no McDonald’s durante a noite. Ela reside em Plymouth, cidade localizada no estado de Massachusetts e apesar do esforço que os dois empregos exigem, cuidou de todos os detalhes da festa da garota e ainda gravou alguns vídeos mostrando o seu dia a dia e com uma mensagem especial para a filha.

O caso chamou tanta atenção que foi relatado no jornal Brazilian Times, o mais antigo jornal brasileiro em atividade nos Estados Unidos. O jornal destacou ainda emoção do fotógrafo Roberto Assis, responsável pelas gravações. “Este não é o primeiro material deste tipo que produzo, mas a cada trabalho é sempre uma gratificação a mais e aprendo com estas pessoas. Proporcionar alegria e emoção é uma recompensa que não tem preço”.

A FESTA

“Fiz tudo, desde a lista de convidados a conversar com os fornecedores, cerimonialista, buffet e banda. Claro que tive uma pessoa que me ajudou muito, deu luz aos meus sonhos, mas o resto tudo eu que fiz. Os kits de boate mandei tudo daqui, foram caixas e malas de coisas que mandei, guardanapos que serão usadas na festa, caixas das batatas que serão servidas do McDonald’s”, relatou ao DIÁRIO, em depoimento concedido através das redes sociais.

E este mesmo recurso utilizado pela reportagem para fazer contato com Eliane é o responsável por unir mãe e filha. Segundo Kayruzan, ela não se recorda de momentos compartilhados com a mãe quando ainda moravam juntas, pois era uma criança quando elas se separaram.

No entanto, as imagens têm uma espécie de poder de transportar as pessoas para qualquer lugar, por isso, ela aguardava ansiosamente pela exibição dos vídeos feitos pela mãe, numa forma de ela também fazer parte da festa. “Fico triste porque minha mãe não está presente, gostaria que ela estivesse aqui. Mas, acredito que ver os vídeos será emocionante e que vou chorar bastante”, revelou na véspera da comemoração.

A aniversariante é Kayruzan, mas ela fez questão de deixar uma mensagem de gratidão para a mãe, que participou deste momento tão importante em sua vida não deixando que nem mesmo a distância lhe impedisse de sonhar e, principalmente, realizar juntas. “Obrigada mãe por se dedicar em fazer sempre o melhor para mim. Te amo”.