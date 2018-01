Menor baleado por policial durante ocorrência

Adolescente estaria armado e não teria acatado as ordens do militar

CARATINGA – Um menor, 16 anos, foi baleado durante ocorrência registrada na noite desta sexta-feira (12). O autor do disparo é um soldado da Polícia Militar. O fato foi registrado no córregos dos Bertoldos, zona rural de Caratinga. Uma arma, que seria do adolescente, foi apreendida pela PM.

A PM foi informada a respeito do roubo de uma moto em Ubaporanga. Então, as guarnições que estavam de serviço em Caratinga foram orientadas a efetuar cerco e bloqueio em vias onde possivelmente os autores passariam. A equipe Tático Móvel estava posicionada na rotatória entre as avenidas Dário Grossi e Professor Armando Alves da Silva, quando viu uma moto com apenas o condutor. Mas ao tentar fazer a abordagem, o motociclista entrou pela avenida Professor Armando Alves da Silva. Em seguida, ele tomou estrada de chão sentido ao distrito de Dom Modesto. Durante a tentativa de fuga, o menor perdeu o controle e caiu. Mas assim que sofreu a queda, segundo os militares do Tático Móvel, o adolescente levou a mão à cintura, “sacando um objeto brilhante com características e formato de revólver”. Assim que um soldado desceu da viatura, conforme o boletim de ocorrência, “ao visualizar claramente a possibilidade de serem agredidos por disparos de arma de fogo, segundo ele próprio, para se defender bem como à sua guarnição, efetuou dois disparos com a arma da carga da PMMG que trazia consigo”.

Logo após os disparos, os militares se aproximaram e constataram que o menor foi atingido. Os próprios militares encaminharam o adolescente ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Aos policiais, o menor negou que estivesse armado e fugiu porque devido a sua idade ainda não tem carteira nacional de habilitação e seria multado.

De acordo com relatório médico, o adolescente foi atingido por dois disparos de arma de fogo. “Ambos com orifício de saída e entrada, sendo um disparo atingiu a parte posterior do tórax e outro o membro superior direito”, diz o documento.

Após deixar o menor no hospital, os militares voltaram ao local e deram prosseguimento às buscas pela arma que estava com o adolescente. Com a ajuda de um morador da região, um revólver calibre 22, com quatro munições intactas, e dois estojos de munição do mesmo calibre foram localizados.

No sistema da Polícia Militar constam ocorrências envolvendo o nome deste menor. O celular do adolescente foi recolhido pelos militares. A mãe do menor relatou que seu filho piorou o comportamento desde que adquiriu a motocicleta.

O soldado que efetuou os disparos recebeu voz de prisão e teve a arma recolhida. Já o menor, continuava internado sob escolta policial até o final dessa edição. A moto usada pelo menor foi apreendida e levada ao pátio credenciado.