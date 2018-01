Colisão entre carreta e automóvel na BR-116, entre Ubaporanga e Inhapim

DA REDAÇÃO – Um acidente entre uma carreta, placas de São Paulo (SP) e um automóvel, placas de Divino, foi registrado na manhã de ontem próximo ao restaurante Renascer, km 505 da BR-116, entre Ubaporanga e Inhapim. Apesar do forte impacto não houve pessoas feridas. Existe a suspeita de que a motorista do Corsa tenha dormido ao volante.

O Corsa tinha saído de Ipatinga com destino a Divino. O carreteiro não quis gravar entrevista e nem quis dizer seu roteiro de viagem; já a motorista do Corsa, Elizabeth Maria de Oliveira, alega que o carreta teria invadido a contramão e acertado o seu veículo. “Mas graças a Deus ninguém se feriu. Cinco pessoas estavam no automóvel e estamos todos bem. Só tenho que louvar e agradecer a Deus por permitir que continuássemos vivos”, disse a condutora.

Elizabeth negou que tivesse dormido ao volante. “Deitei ontem (sexta-feira, 12) às 21h e me levantei hoje (ontem) as 6h devidamente beleza, não sou de beber. Estou em perfeito estado de sobriedade. Estávamos até em oração e foi quando nós vimos que a mão de Deus nos deu o livramento”, disse a motorista.