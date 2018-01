Grave acidente próximo a Reduto faz vítima fatal

REDUTO – Reginaldo Oliveira Aguiar, 36 anos, morreu num acidente no km 28,7 da BR 262, próximo ao trevo de Reduto, na noite desta quinta-feira, 11/01.

Natural de Lajinha, Reginaldo trabalhava como lavrador na região do córrego dos Batistas, em Martins Soares. Ele conduzia um veículo VW Gol, placa de Manhumirim e colidiu de frente com um caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal de Realeza registrou o acidente e segundo informações do motorista do caminhão e testemunhas, Reginaldo seguia sentido Reduto/Martins, quando numa reta invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão baú que ia sentindo contrário.

Com o impacto, o Gol foi destruído e o lavrador morreu no local. A roda dianteira esquerda do caminhão foi arrancada e veículo se arrastou e parou alguns metros à frente, com a frente bastante avariada.

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi acionado, mas chegando no local, constatou o óbito do condutor do Gol. Conhecidos do lavrador disseram que minutos antes do acidente, ele estava em bar, no trevo de Reduto e havia saído em direção a Martins Soares, município onde trabalha, numa propriedade rural.

A pista ficou parcialmente interditada e após os trabalhos do Perito Wallison, a pista foi liberada e corpo de Reginaldo encaminhado ao IML de Manhuaçu.