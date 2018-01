Médico veterinário atende 20 casos de cinomose em uma semana

BOM JESUS DO GALHO – Nos últimos sete dias, Róger Bordone, médico veterinário, atendeu 20 cães vítimas de cinomose, uma doença que não atinge humanos, mas pode ser fatal para os animais. Segundo informou, mais de 10 cães vieram a óbito em Bom Jesus do Galho, o que motivou o lançamento de uma campanha de mobilização da comunidade por meio da Associação dos Protetores dos Animais – Abopan.

Segundo a presidente da organização, Marta Travenzoli, o movimento consiste na difusão de informações sobre a Cinomose nas redes sociais. “A informação é fundamental na prevenção da doença. Por isso, estamos usando os canais que temos para divulgar orientações sobre como as pessoas devem proceder a fim de evitar que seu animal de estimação adoeça e sobre como cuidar dele caso já tenha contraído a doença”.

Outra atividade da Associação visa mobilizar as pessoas para que confiram os cartões de vacinação de seus cães, um serviço que vem sendo oferecido pela Associação gratuitamente. “É preciso saber se o cão tomou as vacinas indicadas e nos intervalos corretos”, explica Marta.

Segundo Róger Bordone, a vacinação é a principal forma de evitar a cinomose. “Depois de contaminado, é preciso controlar as doenças causadas pelo vírus, que deixa o animal suscetível a várias doenças.

De acordo com o médico veterinário, não há nenhum medicamento que mate o vírus, “o desafio é fortalecer a imunidade do cão, dando a ele condições de resistir aos sintomas da cinomose, como vômito, diarreia, pneumonia, dentre outros. Tratar os danos que o vírus causa”, sintetiza Róger.

Ainda segundo o veterinário, a cinomose tem atingido cães domésticos e de rua, grupo pelo qual Róger faz um apelo à comunidade a fim de que ajude a cuidar desses animais. “Os cães abandonados sempre vão precisar contar muito com as pessoas de boa vontade para amenizar um pouco seu sofrimento – seja fome, frio, sede. Em relação aos cães adoecidos, essas necessidades dobram”, destaca Róger.

SERVIÇO

Interessados em colaborar com a Associação de Proteção dos Animais de Bom Jesus do Galho podem entrar em contato com o grupo pela fanpage da organização ou pelo telefone (33) 9 9965-4262 falar com Marta Travenzoli. As principais demandas do grupo são a manutenção de animais abandonados, que precisam de alimentação, medicamentos e abrigo. “Todo tipo de ajuda vai ser sempre muito bem-vinda”, finaliza a presidente da Abopan.