Prédio do fórum de Caratinga

Edificação, que foi inaugurada em dezembro de 2016, agrada a magistrados, servidores e público

CARATINGA – Passados mais de um ano da inauguração do novo prédio do Fórum da comarca de Caratinga os benefícios da nova edificação são reconhecidos pelo público que nele trabalha ou frequenta para alguma atividade jurisdicional.

O juiz diretor do foro, Anderson Fábio Nogueira Alves, destaca a melhoria na acessibilidade aos diversos setores do fórum como um ganho principalmente para aquelas pessoas com dificuldade de mobilidade. “Antes, o prédio não possuía elevadores, o que dificultava o acesso a dependências da edificação para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, esse contratempo foi superado”.

Outro ponto positivo levantado pelo magistrado diz respeito aos agora espaços amplos e salubres para trabalho, o que resulta em melhores condições para o desempenho das atividades específicas de cada pessoa. “Até problemas com saúde são minimizados com as novas dependências de trabalho”.

A reunião de todos os setores do Judiciário local em só espaço físico também é outro aspecto positivo da nova edificação. “Facilita a circulação de informações”, diz o juiz.

A administradora do fórum, Jane Débora Rezende Faico, comenta que prédio anterior era da década de 30 em 1.000 m² construídos. Agora, o espaço é amplo com 7.500 m² propicia uma qualidade de trabalho bem superior se comparada à edificação anterior.

Como é uma comarca que contempla 11 municípios, era necessário um fórum com infraestrutura capaz dar suporte à demanda de magistrados, servidores, advogados, promotores e cidadãos, disse.

Para o advogado Ildecir A.Lessa, espera-se que, com a inauguração do novo Fórum em Caratinga, seja incrementada uma gestão pública profissional, atenta a um planejamento estratégico, para que bons resultados sejam alcançados.

O PRÉDIO

Inaugurado no dia 07 de dezembro de 2016, o Fórum Desembargador Faria e Sousa, na Rua Luiz Antônio Bastos Cortes, 16, possui seis pavimentos e capacidade para abrigar até 13 varas judiciais, com melhor adequação para a prestação jurisdicional.

A comarca, que atualmente tem um acervo demais de 30.000 feitos ativos, abrange os Municípios de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo d’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga e Vargem Alegre.

Com uma área de mais de 7.500m² e alto padrão de acabamento, o prédio conta com dois elevadores, sistema de ar condicionado, acessibilidade plena e amplo estacionamento.

Assessoria de Comunicação Institucional – Ascom

Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG