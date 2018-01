UNEC abre inscrições para Residência Médica

Hospital divulga edital de concurso nacional para seleção de estudantes de Medicina

CARATINGA – Um momento esperado por todos aqueles que cursam a faculdade de Medicina é, finalmente, levar todo o conhecimento adquirido para o ambiente hospitalar. Embora ao longo do curso a teoria seja sempre associada à prática de várias maneiras, a residência médica é um período fundamental na formação desses profissionais. Além disso, ela representa um rito de passagem entre os anos de estudo e o mercado de trabalho. Anualmente, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) recruta universitários para atuarem em seu Centro de Assistência à Saúde da FUNEC (CASU). Este ano, o período para inscrições nos Programas de Residência Médica (PRM) é de 11 a 26 de janeiro.

De acordo com a professora e diretora do Instituto de Ciências da Saúde do UNEC (INCISA), Raquel Carvalho Ferreira, o objetivo fundamental dos Programas de Residência Médica é formar médicos com habilidades técnicas e humanas a partir do treinamento profissional, tendo em vista o aperfeiçoamento dos serviços médicos e do atendimento ao paciente, para que o residente desempenhe cada vez melhor o seu papel de médico. “A FUNEC está comprometida com o cuidado integrado nas ações de Ensino e Saúde, promovendo treinamento da prática médica com foco de aprendizagem no paciente e no seu problema, para uma melhor evidência científica da Medicina.”

Dentre os critérios previstos no Edital 01/2018 para o Concurso de Residência Médica da Comissão de Residência Médica (COREME/FUNEC), determina-se que: a avaliação escrita será dividida em duas fases, classificatórias e eliminatórias, totalizando 90% da pontuação; a segunda etapa do processo seletivo será constituída de ARGUIÇÃO DE CURRÍCULO com peso de 10% (dez por cento) da nota total. Serão oferecidas vagas em Clínica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Medicina de Família e Comunidade e Anestesiologia.

O edital já está disponível no site da instituição, juntamente com formulários e orientações para participar. O endereço eletrônico é www.unec.edu.br/editais e os interessados devem optar pela opção “2018”, onde haverá uma pasta nomeada com o mês de janeiro. O processo tem a credencial da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente na recepção do Hospital CASU, situado na Rua Niterói s/n, Bairro das Graças, Caratinga – MG (CEP: 35300-345), durante todo o horário de funcionamento.