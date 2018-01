Semana dedicada à reflexão

Crise política e superação da violência foram os debates do segundo dia do curso de férias para educadores populares

CARATINGA– A terceira edição do curso de férias para educadores populares está reunindo centenas de pessoas desde a quarta-feira (10), com acolhida da Paróquia Senhor Bom Jesus. O curso é realizado pela Diocese de Caratinga em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), através do Núcleo de Estudos do Futuro e do Programa Agenda 21, do Laboratório de Arquitetura e Engenharia para a Sustentabilidade, que é a instituição responsável pelos conteúdos e articulação das oficinas do Curso de Extensão.

Giuliane Quintino, que faz parte da organização do evento, faz um balanço positivo do primeiro dia de curso. “Tivemos uma participação muito grande, uma linda abertura com a paróquia de Divina que abrangeu de uma forma espetacular o tema. Tivemos a presença dos padres da nossa diocese, a Superintendência Regional de Ensino, todos integrados. Unimos força, toda a comunidade para estar aqui conosco para atingirmos nosso objetivo”.

Segundo Giuliane, o curso segue até o domingo (14) com palestras, oficinas e apresentações culturais. “Nossa expectativa é muito positiva, estão presentes aqui pessoas de toda a diocese de Caratinga, do Espírito Santo, Cataguases, Belo Horizonte, São Paulo e Ouro Preto, por exemplo. E na parte da manhã temos as palestras e na parte da tarde os grupos são divididos em 17 oficinas no espaço da escola Professor Joaquim Nunes, do Barquinho Amarelo e também na Funcime (Fundação Cidade dos Meninos). Praticamente, envolvemos toda a parte aqui do Bairro Santa Cruz nesse tema tão importante que é a superação da violência”.

A diversidade da programação tem chamado atenção entre os participantes. “Essa abertura para outras culturas é uma parte muito importante do nosso curso. Temos indígenas do Porto Seguro das tribos Krenak e Pataxó; o pessoal das organizações quilombolas, os movimentos negros, as meninas da dança afro e a o longo do dia todas as culturas vão se apresentando nesse espaço ecumênico e também de diversidade cultural”.

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Seguindo a proposta da Campanha da Fraternidade 2018, o tema do curso de férias é Fraternidade e superação da violência’ e o lema ‘Em Cristo somos todos irmãos’. O tema foi abordado na palestra de dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba e especialista em Direito Canônico.

“O grande tema do curso é a defesa da vida. A violência logicamente é contra vida. O texto básico da campanha está dividido em ‘ver’, ‘julgar’ e ‘agir’, apresentei apenas o ‘ver’, porque o tempo é curto. Mostrar nossa realidade, como estamos no Brasil hoje, questão das injustiças, do que está gerando a violência, desigualdades sociais. Há um dado de que o País tem 3% da população mundial, mas tem 13% dos assassinatos do mundo. Essa diferença nos faz refletir, criar a consciência crítica a respeito da violência hoje”, citou dom Paulo.

O arcebispo ainda alertou que a sociedade tem caminhado com individualismo, se distanciando de “inimigos e de amigos”, criando barreiras. “Isso faz com que o individualismo cresça, agredindo uns aos outros. A grande questão é justamente essa, levar a sociedade a refletir sobre isso. Será que não estamos sendo muito agressivos ao invés de fraternos? Entra aquilo que o Papa Francisco tem procurado falar muito, uma igreja que seja mais acolhedora, que saiba perdoar. E a campanha da fraternidade não tem por finalidade resolver o problema da violência, mas criar espaço de discussão, reflexão e consciência crítica”.

Sobre o curso que está sendo realizado em Caratinga, ele elogiou a iniciativa e falou sobre suas impressões. “É a primeira vez que estou vindo e vejo que essa participação de várias igrejas, culturas, preocupados com a vida, criando espaço para discutir sobre isso é muito importante. Percebo que as pessoas estão muito preocupadas com a questão da medicina alternativa, comidas sem agrotóxico, a água, os esgotos, higiene, tudo isso ajuda na caminhada do povo”.

CRISE POLÍTICA

‘As raízes da crise política atual – Análise de Conjuntura’ foi o tema abordado pelo deputado federal Patrus Ananias, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e mestre em Direito Processual.

O deputado afirma que a intenção é despertar consciência e “alargar os corações das pessoas de boa vontade”. “Buscando inclusive força nas nossas raízes e tradições cristãs para que as pessoas, jovens, militantes dos movimentos sociais, das igrejas, das pastorais comprometidas com a vida, nas escolas, universidades; tenham um efeito multiplicador conversando com outras pessoas e mostrando os desafios que estamos vivendo hoje, mas também as esperanças que temos considerando o que já fizemos. Tivemos no passado do Brasil grandes conquistas e tenho orgulho de ter participado delas. Hoje estamos vivendo infelizmente um momento de retrocessos. Mas, é importante que a gente não perca a consciência daquilo que nós já realizamos, para que tenhamos coragem e força para enfrentarmos os desafios”.

Para Patrus Ananias é preciso enfrentar o problema da corrupção. “Temos que considerar o dinheiro público como algo sagrado, mas precisamos também de julgamentos limpos, não políticos que visam atingir especificamente determinadas pessoas. (…) É fundamental reconstruirmos o Brasil num clima de democracia, diálogo, tolerância e respeito às pessoas”.

O político ainda aproveitou para falar sobre sua relação com a cidade. “É mais uma vinda a Caratinga, um convite muito honroso em ser palestrante neste evento extraordinário. Caratinga é uma cidade muito presente no meu roteiro, político, social, mas também afetivo porque tenho aqui grandes e queridos amigos. É onde sempre estabelecemos ótimas relações”.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

A programação de hoje conta a com a palestra ‘Dialogando com as dores da alma’, por Adalberto de Paula Barreto, doutor em Psiquiatria e Antropologia e criador da metodologia da Terapia Comunitária Integrativa, que acontecerá às 8h30. Também será compartilhada experiências do curso de férias nas foranias, além da realização de mesas temáticas de debate e noite cultural.