OPERAÇÃO CANGAÇO

PC e PM dão detalhes das prisões de Tirinha e Eliezer, ambos suspeitos de cometerem diversos crimes nas região

INHAPIM – Em coletiva concedida na tarde de ontem, o delegado Afrânio Márcio, responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, e o capitão Ronaldo Sanglard, comandante da 288ª Cia de Polícia Militar, detalharam as operações que resultaram nas prisões de Junior Severino de Jesus, 31, o ‘Tirinha’; e Elieiser Cândido Pereira, 30. Ambos são acusados de cometerem vários crimes na região. Tirinha é suspeito de agir no bairro São José, em Piedade de Caratinga, enquanto Elieiser teria praticado crimes nas zonas rurais de alguns municípios próximos a Caratinga.

O delegado Afrânio Márcio explicou que a operação integrada entre polícias Civil e Militar de Inhapim, foi instaurada no sentido de combater os roubos na zona rural da região. “Chamaram atenção a sequência de crimes. Fizemos reunião e optamos fazer uma estratégia, que culminou com a prisão dos dois cabeças de uma associação criminosa que visa basicamente o roubo em propriedades na zona rural, aterrorizando famílias e trabalhadores de bem. Agiam de forma clandestina durante a madrugada, chegavam fortemente armados nas residências, rendiam as pessoas, por isso demos o nome da operação de “Cangaço”. Em um dos casos abusaram sexualmente de uma mulher, e depois procuravam por armas, dinheiro e gêneros alimentícios. E apenas em uma noite tiveram audácia de praticar cinco roubos”, ressaltou o delegado.

De acordo com Ronaldo Sanglard, a Polícia Militar tem grande integração com a Polícia Civil, o que acaba rendendo bons resultados para a sociedade. Ele também disse que Tirinha e Elieiser participam de uma associação criminosa. “Um ficava mais próximo na região de Ubaporanga e o outro em Piedade e acabavam buscando comparsas para cometer esses crimes. Em um dos confrontos houve troca de tiros com Elieiser, mas ele conseguiu escapar. As próprias ações levantadas mostram que eram perigosos, agiam com violência, afrontando as famílias da zona rural. Depois das ações incisivas sobre eles, houve diminuição de crimes na zona rural”, observou o oficial.

AS PRISÕES

Tirinha foi preso no dia 24 de dezembro de 2017 em Piedade de Caratinga. De acordo com as investigações, ele é suspeito de tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto e latrocínio. Tirinha foi detido perto de um bar, no bairro São José, após a Polícia Militar receber a informação que ele iria promover uma festa regada a drogas e bebida para comemorar o Natal.

Já Elieiser foi detido no dia 30 de dezembro de 2017 quando estava em São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Elieiser é apontado de envolvimento em roubos ocorridos nas zonas rurais de Imbé de Minas, Piedade de Caratinga e São Domingos das Dores. Uma das vítimas chegou a reconhecê-lo, pois ele retirou o capuz para tentar beijá-la. Conforme a polícia, a ação é considerada como estupro. No dia 9 de novembro de 2017, Elieiser, junto de seus comparsas, chegou a trocar tiros com a PM, fato ocorrido na zona rural de Ubaporanga.

“Graças a Deus não puderam comemorar as festividades do final de ano. Serão indiciados, por sequestro, estupro, roubo, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes e pediremos a conversão da prisão em preventiva, enquanto aguardam o julgamento”, informou o delegado. Segundo Afrânio Márcio, armas foram apreendidas e também bens das vítimas acabaram recuperados.