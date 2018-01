Departamento Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho tranquiliza população sobre febre amarela

BOM JESUS DO GALHO – As muitas notícias veiculadas sobre a confirmação de mortes por febre amarela neste ano, em São Paulo, motivou o aumento da procura pela vacina contra a doença em todo município de Bom Jesus. Por isso, o Departamento Municipal de Saúde vem investindo na divulgação de informações a fim de tranquilizar a população bonjesuense. Segundo a técnica de enfermagem, Lourdes Aparecida de Oliveira, coordenadora das salas de vacinação, não há necessidade de o município ampliar a vacinação contra a febre amarela, “já que estamos em dia com a imunização”.

De acordo com a profissional da saúde, a Prefeitura mantém uma campanha permanente de vacinação contra febre amarela. “Além do mais, há um ano, intensificamos a imunização e alcançamos 100% de cobertura vacinal”, completa Aparecida.

Ela observa que acontece de, às vezes, as pessoas perderem os cartões ficando sem saber se foram vacinadas. Por isso, ela recomenda que as pessoas guardem seus cartões de vacina com o mesmo cuidado que têm com os documentos pessoais. “Por meio do cartão, é que podemos saber se a pessoa tomou as vacinas necessárias”, esclarece.

DOSE ÚNICA

Aparecida comenta que a vacina contra febre amarela está disponível permanentemente nas unidades municipais de saúde para quem não se vacinou. “Em São Paulo é que parece ser diferente. Tanto é que já houve caso de algumas pessoas daquele Estado, estando aqui em Bom Jesus a passeio, vieram se vacinar em nossas unidades”, recorda Aparecida.

Ainda de acordo com a técnica, a vacina contra a febre amarela integra o calendário de vacinação das crianças a partir dos nove meses de idade, “e apenas uma dose da vacina contra a febre amarela é suficiente para proteger a pessoa por toda vida”.

Aparecida explica que a vacina pode ser aplicada em adultos de até 59 anos, e as pessoas que apresentam alergias ao ovo e qualquer outro componente da vacina não devem se imunizar. “Gestantes e pessoas que estão amamentando devem procurar um médico para avaliar se há essa recomendação”, avisa.

LIMPEZA

A transmissão da febre amarela ocorre com maior frequência entre outubro e maio, quando há o aumento dos vetores, como o Aedes aegypti. “Precisamos ajudar a combater o mosquito com cuidados, como manter os quintais limpos, assim como colaborar para que a cidade também se mantenha limpa. Para o mosquito, não há barreiras. Ele circula por todos os cantos e se prolifera se houver condições favoráveis para isso”, alerta Aparecida.