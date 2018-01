Venda de veículos fecha 2017 com alta de 9,23%

Gerente da Auto Giro se mostra confiante e acredita que esse ano será ainda melhor

CARATINGA – As vendas de veículos novos subiram 9,23% no país em 2017, com a comercialização de 2.239.403 automóveis, comerciais leves (como picapes e furgões), caminhões e ônibus, acima do total de 2.050.240 unidades vendidas em 2016. Os números são do balanço divulgado no início do ano pela Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave). Em 2016, a entidade registrou queda de 20,47% nas vendas de veículos.

O mês de dezembro também representou alta, de 4,13% com a marca de 212.629 unidades emplacadas. Em novembro, foram vendidos 204.196 veículos.

Para Sérgio Henrique Teodoro, gerente da Auto Giro, concessionária Volkswagen, o ano de 2017 foi desafiador e marcado pela retomada da indústria. “Principalmente pelo início da comercialização do Novo Polo, o primeiro de muitos importantes lançamentos da marca VW. Já foi possível identificar a recuperação do mercado, principalmente a partir do 2º semestre de 2017”, analisa Sérgio Henrique.

EXPECTATIVA

A expectativa da Fenabrave é de manutenção do clima favorável às vendas, registrando novo ciclo de crescimento, podendo alcançar 10,3% em relação ao ano passado, somados todos os segmentos.

Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, a expectativa é de alta de 11,9% sobre os resultados de 2017. Já para caminhões e ônibus, a Fenabrave projeta crescimento de 8,6%, sendo 9,5% para caminhões, 5,4% para ônibus e 7,8% para implementos rodoviários.

O segmento de motocicletas, que vem sofrendo sucessivas quedas desde a crise de 2008, poderá apresentar alta estimada em 6,5%. Para tratores, a previsão é de alta de 5,1% e para colheitadeiras, de 5,4%.

O gerente Sérgio também se mostra otimista em relação a vendas em 2018. “A expectativa é de uma melhora no cenário econômico, com a diminuição do desemprego, maior confiança do consumidor e uma maior oferta de crédito pelas instituições financeiras a custos bem inferiores aos praticados no início de 2017. Com isso, a VW projeta um crescimento de suas vendas para o mercado interno de mais de 30 % neste ano, basicamente no varejo, com a previsão de um crescimento da marca em torno de 3 pontos percentuais em participação de mercado”, pondera o gerente.

E para demonstrar sua linha de raciocínio, Sérgio comenta que dentro deste contexto, “o Polo já demonstrou sua força ficando em Top 5 no varejo em dezembro, mas ele não estará sozinho, em breve serão lançados o Virtus, o Gol e o Voyage para reforçar a marca no segmento de automáticos pequenos”.