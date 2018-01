Mercado Municipal funcionará normalmente durante obras de revitalização

Prefeitura se reuniu com a Associação dos Feirantes de Caratinga e definiu que serviços serão realizados de segunda a sexta-feira, deixando o sábado livre para os comerciantes

CARATINGA- Na última segunda-feira (8), a Associação dos Feirantes de Caratinga se reuniu com o prefeito Wellington Moreira de Oliveira; o secretário de Agricultura e Abastecimento, Alcides Leite de Mattos Sobrinho; e o vereador representante da Associação, Denis Gutemberg Augusto de Faria.

O objetivo foi tratar questões em torno do projeto de revitalização do Mercado Municipal Roberto de Rezende Carli com recursos que serão destinados pelo Governo do Estado no valor de R$ 800.000. A previsão de liberação da verba é para fevereiro e as obras estão previstas para começar ainda no primeiro semestre.

Dentre as melhorias, estão previstas mudança do piso e construção de boxes fixos. Segundo o prefeito, a intenção é facilitar a atuação dos feirantes para que não haja necessidade de desmontarem suas bancas, como acontece atualmente.

Durante a reunião, os feirantes puderam tirar suas dúvidas. Um dos questionamentos foi como ficaria o funcionamento da feira no período das obras. Dr. Welington esclareceu que não está previsto deslocamento dos feirantes, pois os serviços necessários acontecerão durante os dias de semana e aos sábados o espaço voltará a ser disponibilizado para a realização da feira, que acontece de 5h às 13h.

“Toda a atenção voltada aos feirantes e melhorias concernentes ao trabalho deles, tem por principais objetivos a legalidade e visibilidade dos trabalhos que realizam, e contribuir para que possam atender cada vez melhor as pessoas que por ali passarem. A feira é de produtores rurais de Caratinga, sendo assim priorizados os produtores desta cidade”, frisou o prefeito.

De acordo com o secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos, a feira de Caratinga já está “madura” para ser transformada em um “verdadeiro mercado municipal com atendimento diário”. “Tudo passa por várias fases até chegarmos ao ponto de outras cidades polo do estado de Minas Gerais, mas acredito que o caminho é esse, é hora de unirmos a força política que Caratinga tem em nível estadual com a disposição do prefeito Dr. Welington. E dar condição melhor do produtor rural comercializar sua produção”, avaliou.

A presidente da Associação, Simone Maria Alves, disse que os feirantes fazem um balanço positivo da reunião. “Só iria nos prejudicar se houvesse o transtorno de ir para outro local. As obras não têm perigo, são produtores rurais já acostumados a trabalhar com dificuldades. Saímos muito satisfeitos porque era esse nosso objetivo. Fica o agradecimento ao prefeito, secretário e vereadores. Saímos todos muito felizes”.

Atualmente são 103 feirantes que trabalham com a venda de frutas, legumes, verduras e outros gêneros alimentícios.