Adolescente flagrado com drogas em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um menor, 17 anos, foi flagrado com buchas de maconha quando estava na rua travessa Maria Quirino, bairro São José, Piedade de Caratinga. A ocorrência foi registrada no final da manhã de ontem.

A Polícia Militar realizava operação antidrogas no bairro São José, quando uma guarnição viu o menor, que já é conhecido do meio policial. Os militares fizeram busca pessoal e encontraram três buchas de maconha com o adolescente.

Em seguida, os policiais foram até a casa onde reside o adolescente e apreenderam 82 reais provenientes da venda de droga.

O menor foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.