À espera de atendimento

Início da semana foi marcado por enormes filas de clientes do banco Itaú, mas instituição financeira afixou anúncio dizendo que tal medida é provocada por “motivos excepcionais” e “busca pela segurança dos clientes”

CARATINGA– “Aviso aos clientes. Por motivos excepcionais e buscando a segurança de nossos clientes e colaboradores, o atendimento ao público nesta agência está temporariamente suspenso, nos termos do Artigo 6° da Resolução CMN n° 2.932, 28/2/2002”. Este foi o aviso afixado na agência Itaú no último final de semana.

O artigo cita que instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas dependências, “quando assim justificarem estados de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições”.

Para muitas pessoas é exatamente a questão da segurança que fez com que os serviços no banco precisassem ser suspensos, pois nos últimos dias foram registradas ocorrências de explosão a caixas bancários. A última ação aconteceu às 1h30 de ontem, em Urucânia, cidade de 10,2 mil habitantes, na Zona da Mata. Nos últimos dias outras duas agências do Itaú tinham sito atacadas, sendo uma em Entre Folhas e outra em Dom Cavati. No entanto, essa justificativa não foi confirmada oficialmente pelo banco. Mas, a medida de restrição dos serviços está sendo aplicada ainda em outras cidades.

Já na segunda-feira (8), a fila em busca dos serviços no banco estava enorme e os clientes encararam a lentidão. Na tarde de ontem o DIÁRIO DE CARATINGA esteve no local e registrou que por volta das 15h10 o movimento já estava mais tranquilo e a fila fluindo normalmente. “Estou aqui há uns 20 minutos, mas agora está até mais rápido. Ontem (segunda-feira) é que estava terrível”, disse uma cliente que se apressava para finalmente entrar na agência.

Para enfrentar este período, o banco apresentou algumas opções de atendimento à disposição do público. Para correntistas: débito automático, Itaú 30 horas na internet, caixas eletrônicos, telefone ou correspondente bancários e para os não correntistas, correspondentes bancários ou estabelecimentos com o selo Pague Aqui Itaú.