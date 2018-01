Mais uma agência bancária é alvo da ação de bandidos

DA REDAÇÃO – Mais uma agência bancária foi alvo da ação de bandidos. Desta vez, o crime aconteceu na madrugada de ontem em uma agência do banco Itaú, situada à rua Dona Francisca, centro de Urucânia, cidade que fica a 150 km de Caratinga. A polícia investiga se os autores seriam os mesmos que agiram em Entre Folhas no dia 30 de dezembro de 2017, quando caixas eletrônicos do banco Itaú foram explodidos, e no dia 4 de janeiro, desta vez em Dom Cavati, quando duas agências bancárias foram atacadas.

Os militares desconfiaram da ação de cinco homens nas proximidades do banco. Na tentativa de abordagem, o grupo iniciou uma série de disparos contra os policiais que se abrigaram em carros. As marcas do tiros ficaram num carro e nas paredes. Durante o tiroteio outros comparsas explodiram o banco danificando parte da estrutura.

O bando fugiu em um carro pela MG-329 sentido Rio Casca, deixando um pé de cabra para trás. Segundo a polícia, foi levado apenas um cofre da agência onde estavam guardadas as armas dos seguranças – dois revólveres calibre 38 e munições.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.