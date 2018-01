Homens trocam ameaças e são conduzidos pela PM

Um revólver foi apreendido durante a ocorrência

DA REDAÇÃO – Valderlei de Sousa Ferreira, 30 anos, e Rogério Cândido Almeida, 22, foram conduzidos pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (8) após trocarem ameaças. Durante a ocorrência, registrada no córrego do Marcial, zona rural de Piedade de Caratinga, uma arma, com três munições, foi apreendida.

Cabo Adair disse que no final da tarde desta segunda-feira, a PM recebeu informações que Valderlei e Rogério teriam trocados ameaças no último final de semana. “O senhor Valderlei morava com a irmã de Rogério. E depois da separação do casal, eles começaram a ter desentendimentos e a proferir ameaças. A informação que tínhamos é que Rogério havia ameaçado Valderlei com uma faca, mas Valderlei estava com uma arma para resolver a situação”, relatou o militar.

Diante das informações, os militares foram até a casa de Valderlei. “Ele confirmou a desavença e a posse da arma, que foi encontrada dentro de seu veículo. O revólver calibre 32 foi apreendido. A arma estava com três munições. O senhor Rogério também foi conduzido devido as ameaças”, informou cabo Adair.

Aos policiais, Valderlei alegou que a arma era para se defender e que há três meses sofreu um acidente e estava até usando muletas.

Os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.

“As ameaças eram grandes e se a Polícia Militar não tivesse ido ao local, conduzir os autores, recolher essa arma, o fato poderia evoluir para algo mais grave”, observou cabo Adair.