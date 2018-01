Esporte começou 2018 com força total em Santa Bárbara do Leste  

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O ano de 2018 começou com força total no esporte em Santa Bárbara do Leste. No último final de semana, teve início a Copa Distrital. A Copa está sendo promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Lazer, e abrange as categorias Aspirantes e Titulares. Segundo os organizadores, dez times participam da disputa, sendo distribuídos em duas chaves. Na primeira etapa, os times da Chave A enfrentam as equipes da Chave B.

A Chave A conta com as seguintes equipes: Santa Bárbara, Nacional da Igrejinha, Promessas, Rio Preto e Bairro de Lourdes. Já a Chave B é composta por Dom Corrêa, Pampulha, Boa Esperança, Gonçalves e Laje.

RESULTADOS PRIMEIRA RODADA

Os resultados da primeira rodada foram os seguintes:

Aspirantes:

Santa Bárbara 3 x 2 Laje

Titulares:

Rio Preto 3 x 0 Boa Esperança

Promessas 2 x 0 Pampulha

Santa Bárbara 5 x 3 Laje

PRÓXIMA RODADA

A segunda rodada da Copa Distrital será disputada no próximo final de semana. “Reúna a família e os amigos e vá ao Estádio Municipal torcer pelo seu time”, convida a organização.

Os confrontos deverão acontecer nos seguintes dias e horários:

Aspirantes:

Sábado (13)

08h: Bairro de Lourdes x Dom Corrêa

10h – Rio preto x Pampulha

14h – Nacional da Igrejinha x Boa Esperança

16h- Santa Bárbara x Gonçalves

Titulares

Domingo (14)

08h- Rio Preto x Pampulha

10h- Nacional da Igrejinha x Boa Esperança

14h- Santa Bárbara x Gonçalves

16h- Bairro de Lourdes x Dom Corrêa