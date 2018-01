Veículo usado por bandidos é incendiado na zona rural de Inhapim

DA REDAÇÃO – O EcoSport, placas de Viçosa, que foi usado pelos bandidos que explodiram dois caixas eletrônicos em Dom Cavati na madrugada da última quinta-feira (4) foi incendiado no córrego Taquaral, zona rural de Inhapim. O veículo, produto de furto/roubo, já tinha sido localizado, ainda no dia do crime, mas contratempos impediram sua remoção ao pátio credenciado.

Na tarde de domingo (7), a Polícia Militar foi informada que o EcoSport estava totalmente destruído. Uma guarnição foi até o córrego Taquaral e constatou a veracidade da denúncia. Uma testemunha disse que ficou sabendo de que na noite de sábado (6) alguém teria retirado as rodas do veículo. Já na manhã de domingo, essa testemunha notou uma fumaça e quando foi averiguar, viu o EcoSport todo em chamas.

Conforme a PM, na quinta-feira (4), o veículo foi localizado, sendo acionado o serviço de guincho. No dia seguinte o dono do carro foi avisado. Então, um funcionário do serviço de guincho disse que não havia condições de fazer a retirada do EcoSport, pois tinha barro na estrada. Diante da situação, os militares chamaram um chaveiro, que tentou ligar o veículo e fazer sua remoção, mas o EcoSport tinha a suspensão traseira quebrada e mais uma vez não foi possível rebocá-lo.

De acordo com a PM, ela adotou as medidas cabíveis, que eram acionar o guincho e comunicar ao proprietário. Já o funcionário do serviço de guincho disse que não iria buscar o EcoSport devido as condições da estrada. Ele acrescentou que ficou acertado com o proprietário do veículo para irem buscar o EcoSport, mas logo depois tomou conhecimento de que o carro foi incendiado.

Neste domingo (7), o veículo incendiado acabou removido ao pátio credenciado.

A autoria deste crime ainda é desconhecida.