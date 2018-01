Apreensão de armas e munições em Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Na noite deste domingo (7), a Polícia Militar apreendeu armas e munições no córrego do Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga. Dois jovens acabaram detidos pela PM.

No sábado (6), a PM recebeu denúncia anônima relatando que um menor estaria portando arma de fogo. O adolescente foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no domingo os militares receberam nova denúncia e foram até o córrego do Rio Preto. O menor foi abordado e com ele foi encontrada uma arma de fogo. No local onde ele estava, um familiar mostrou aos policiais onde foram deixadas outras duas armas e munições.

Armas e munições foram apreendidas enquanto os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.