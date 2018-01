Psicóloga faz reflexão sobre campanha dedicada à conscientização e à prevenção em relação à Saúde Mental

Com o propósito de compartilhar com toda a sociedade e principalmente os leitores do DIÁRIO DE CARATINGA, acerca da campanha Janeiro Branco – Quem cuida da mente, cuida da vida; que está em vigor nesse mês e já alcança muitas cidades por todo o país, a reportagem convidou a psicóloga especialista em Saúde Mental, Rejane Nascimento, para apresentar o objetivo e a importância desse projeto, sob o olhar da psicologia.

JANEIRO BRANCO

A campanha Janeiro Branco foi idealizada no estado de Minas Gerais no ano de 2014, pelo psicólogo Leonardo Abrahão. O mês de janeiro foi escolhido para representar a campanha justamente por ser ‘culturalmente favorável’, como diz o próprio idealizador. “É um mês carregado de simbolismos por trazer a sensação de um novo começo, novos planos o que pode ajudar muitas pessoas a olharem para si mesmas, percebendo muitas vezes suas condições existenciais, suas disposições para a vida e para novos projetos. Vem também, revelando as impotências e as dificuldades pois, é um mês onde as pessoas fazem um balanço daquilo que foi e o que deseja agora. Deste modo, traz uma visão maior em relação às condições em que vivem, pensam e sentem, revelando as realidades objetivas e subjetivas em que estão vivendo ou aceitando viver, sendo este, portanto, um momento ideal para reflexão e busca de ajuda profissional para cuidar da mente. Quando o idealizador pensou na cor branca, a ideia foi trazer a reflexão sobre um papel em branco, no qual podemos escrever, desenhar uma nova história, no caso da saúde mental, sem os tabus e preconceitos que a cercam”, explica.

Conforme Rejane, a campanha foi projetada com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para a importância dos assuntos relacionados ao universo da saúde, em especial, da saúde mental, movimentando a população, psicólogos, médicos psiquiatras, professores e outros envolvidos, em favor da necessidade de debater, conhecer e encontrar melhores soluções acerca do tema.

Mas, o que é saúde mental?

“Quando falamos em saúde mental, estamos dizendo de um estado de equilíbrio que proporciona bem-estar ao indivíduo e à sociedade como um todo. É um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional, ou ainda, a ausência de uma doença mental. Na perspectiva da psicologia positiva, saúde mental é a capacidade que um indivíduo tem de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica, ou seja, a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação”, explica Rejane.

Para Rejane, existe um “grande tabu” que norteia o termo saúde mental, no quesito da psicologia. “Se buscarmos na história, iremos compreender o motivo que leva algumas pessoas, ainda nos tempos modernos, a acreditarem que ‘ir ao psicólogo é coisa de louco’. Esse tabu é oriundo de um período onde o ‘louco’ era retirado da sociedade como forma de higienização, sendo isolado em manicômios para não incomodar a população. Assim, em razão dessa fama desrespeitosa, a compressão do trabalho do psicólogo se inferiorizou e os diversos ramos de atuação do profissional da psicologia na vida do ser humano se reduziram à crença de que esse profissional serve para “cuidar de loucos”, o que é uma grande distorção da verdade. Embora a atuação de um psicólogo não se reduza a cuidar de “loucos”, ainda existe esse preconceito por parte de muitos. Em contrapartida, há inúmeras ações, campanhas e movimentos no sentido de inserção desses indivíduos na sociedade”.

Na opinião da psicóloga, muitas vezes “somos negligentes” e o psicólogo vem cuidar daquilo que faz com que “nos sintamos bem ou mal”. ‘Por isso, precisamos falar sobre saúde mental, e principalmente desconstruir essa ideia de que se submeter ao tratamento psicológico significa que é uma pessoa “louca”, que leva muitos pacientes a terem vergonha de dizerem que fazem psicoterapia. Buscar ajuda psicológica não significa perder o controle de sua vida, pelo contrário, significa manter-se no controle, significa compreender a fragilidade pessoal para lidar com determinadas situações de conflito e buscar formas de conviver bem com isso, ou até mesmo solucionar”.

Na atualidade diversas estatísticas apontam para um aumento de casos como: depressão, ansiedade, fobias, pânicos, entre outras doenças que surgem como forma de respostas físicas e mentais, causadas por estímulos externos para enfrentarmos as exigências do meio (acontecimentos traumáticos, rotinas aceleradas, frustrações, preocupações, etc). Rejane destaca que tais diagnósticos causam grande desconforto para as pessoas e não necessariamente se enquadram no diagnóstico de ‘loucura’, como no dito popular. “Esse aumento considerável, nos convida a reflexão de que é preciso cuidar também de aspectos mentais e emocionais de nossa vida. Por isso, especialmente nesse mês de janeiro, profissionais da saúde e envolvidos, pretendem psicoeducar a sociedade, falar muito sobre o assunto de forma que traga mais compreensão e esclareça dúvidas que possam surgir”.

Para Rejane, a “tão cobiçada” qualidade de vida, que muitos pensam ser impossível de atingir, é um fator que merece atenção de todos. “Ela está presente em pequenas mudanças ou melhoramentos diários e muitas vezes estão ao alcance de todos, independentemente de cada realidade. Quando o indivíduo se preocupa em viver de forma saudável, automaticamente evita doenças, melhora aspectos físicos e mentais em sua vida. A campanha, dentre outros propósitos, traz um “despertar” como forma de ferramenta para conscientizar as pessoas sobre a relevância de manter sadio não só o corpo, mas também a mente”.

A especialista em Saúde Mental finaliza com a mensagem de que o Janeiro Branco nos convida a nova vida, a pausar, trazendo assim a introspecção e a autoanálise, pois muitas vezes histórias precisam ser “reinterpretadas”, dando novo sentido, ou seja, “uma ressignificação”. “ Ressalto que a campanha Janeiro Branco, com adesão em diversas cidades do país, se estende também à outros temas como: sensibilização das mídias, instituições sociais, públicas e privadas, bem como dos poderes constituídos, públicos e privados, acerca da necessidade de aplicação de projetos estratégicos, apoio do governo em benefício da sociedade, iniciativas socioculturais empenhadas em valorizar e atender as demandas relacionadas ao universo da saúde mental, seja no âmbito público e/ou privado, no coletivo ou individual. Quem cuida da mente, cuida da vida”.

Com o intuito de trazer uma reflexão pessoal sobre sua saúde mental, segue abaixo alguns questionamentos, que podem colaborar para a iniciativa de práticas saudáveis no cotidiano, afinal, muitas mudanças no mundo precisam iniciar em nós mesmos, precisamos trabalhar essa capacidade de nos colocar frente a frente com a nossa própria consciência, e não nos perguntar o que espero da vida, mas sim: O que a vida espera de mim? E mais:

Você sabe lidar com suas emoções?

Você sabe reconhecer na sua vida os momentos que acarretam o estresse?

Como lida com sua ansiedade? Consegue reconhecer seus momentos de ansiedade?

Tem hábito de adiar decisões importantes?

Como lida com as perdas?

Como enfrenta seus medos?

Quando está diante de um problema, tem dificuldade de ver novos caminhos, ou enxergar outras saídas?

Como lida com as situações que tem que fazer escolhas?