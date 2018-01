Balanças comerciais de Caratinga e Manhuaçu fecham 2017 com superávit

No entanto, em Caratinga, saldo comercial teve queda em relação a 2016: a importação cresceu, mas exportação se manteve estável. Já em Manhuaçu resultados de 2016 foram superados

DA REDAÇÃO- O Brasil registrou saldo comercial recorde de US$ 67 bilhões e o primeiro crescimento das exportações brasileiras depois de cinco anos. As vendas externas do país totalizaram US$ 217,746 bilhões, no ano passado. Sobre 2016, foi registrado crescimento de 18,5%, pela média diária.

As importações somaram US$ 150,745 bilhões, um acréscimo em relação a 2016 de 10,5%, pela média, sobre o mesmo período anterior (US$ 137,552 bilhões). A corrente de comércio em 2017 alcançou US$ 368,491 bilhões, representando aumento de 15,1% sobre o ano anterior (US$ 322,787 bilhões). Já o saldo comercial (US$ 67 bilhões) foi 40,5% superior ao alcançado em igual período de 2016 (US$ 47,683 bilhões).

CARATINGA

A balança comercial (diferença entre exportações e importações do País), atingiu superávit de US$ 5,43 milhões no acumulado entre janeiro e dezembro de 2017 em Caratinga. No mesmo período do ano de 2016, o resultado foi de US$ 5,55 milhões. Foi registrada uma queda no superávit comercial- quando se exporta mais do que se importa. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Em todo o ano passado, as exportações somaram US$ 5,85 milhões, o que representa a posição 122° no ranking de exportações do estado e 1.016 na classificação do Brasil. Em relação a 2016, o valor se manteve estável. Em 2017, as vendas ao exterior foram movidas pelo café.

Já as importações somaram US$ 0,42 milhões em 2017, um aumento de 27,27% em relação ao ano anterior; se posicionando em 138º e 1.144º no ranking do estado e Brasil, respectivamente. As compras do exterior foram em sua maioria de máquinas, aparelhos e material elétrico (55%); instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, dentre outros (23,5%) e cavalos, asininos e muares vivos (6,5%).

Os principais países parceiros de Caratinga na exportação foram: Itália (41%), Jordânia (21%), Argentina (18,3%) e Estados Unidos (9,5%). Já na importação: China (78%), Estados Unidos (10%), Dinamarca (4,9%), Polônia (3,6%) e Colômbia (2,3%).

MANHUAÇU

Já Manhuaçu registrou o superávit de US$ 213,18 milhões no ano de 2017. Em 2016, a balança também registrou superávit, mas menor: US$ 192,36 milhões.

Ainda foram registrados US$ 268,96 milhões em exportação. Isso representa um aumento de 13,43% em relação ao ano anterior. A posição é de 26° no ranking do estado e 151° do Brasil. Assim como Caratinga, a exportação também foi motivada pelo café.

As importações também tiveram aumento, saltando de US$ 44,75 milhões (2016) para US$ 55,78 milhões (2017), ocupando o 26° e 256° nos rankings do estado e país, respectivamente. A maioria dos produtos importados foram adubos ou fertilizantes (95%).

A Europa é o principal continente parceiro nas exportações, tendo, sobretudo, os países Alemanha, Bélgica e Itália. Estados Unidos também teve importante participação (16%). Já os parceiros na importação foram principalmente Rússia (33%), Marrocos (12%) e Israel (11%).