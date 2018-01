Novo comandante do 62º BPM é empossado

CARATINGA – Na noite desta sexta-feira (5), aconteceu no auditório da Unec, a solenidade de transmissão e assunção do comando do 62º Batalhão de Polícia Militar do tenente-coronel Sérgio Renato da Silva para o tenente-coronel Luciano Correia dos Reis. Na parte da manhã, Sérgio Renato foi empossado novo comandante do 11º BPM, sediado em Manhuaçu.

Durante a solenidade, o comandante da 12ª Região da Polícia Militar, coronel Edvânio Rosa Carneiro falou sobre a troca de comando e também comentou o perfil dos dois oficiais, que assumiram Caratinga e Manhuaçu. “Geralmente todo início de ano, após as promoções que acontecem no dia 25 de dezembro, algumas mudanças de comando são necessárias até mesmo para haver uma adequação em relação aos oficiais que são promovidos. Os dois comandantes de hoje são excepcionais, profissionais do mais alto nível, de dedicação exclusiva à PM, colocando todos seus esforços e energias em prol da comunidade para poder fazer uma prevenção criminal um repressão qualificada da criminalidade. O Sérgio Renato realizou um trabalho muito bom, aliás, excelente aqui em Caratinga e foi para o 11º Batalhão suprir a saída do tenente-coronel Sérvio que está sendo promovido a coronel e vai comandar a região em Teófilo Otoni. De igual forma, o tenente-coronel Luciano está chegando aqui para comandar o 62º Batalhão, prestou serviços elogiáveis em Coronel Fabriciano na condição de subcomandante e está apto a realizar esse comando, acreditamos muito no seu potencial, e trabalho, sem dúvida alguma ninguém trabalha sozinho, ele vai contar com a equipe muito boa daqui e com apoio da comunidade e imprensa, a quem agradecemos a deferência dispensada à Polícia Militar e pedimos que o recebam de braços abertos”.

Ainda de acordo com o coronel Edvânio, na 12ª Região são quatro trocas de comandos em decorrência das promoções: o do 11º Batalhão de Manhuaçu, do 62º de Caratinga e na segunda-feira (8) na 21ª Companhia Independente de Ponte Nova e logo após na 17ª Companhia Independente de João Monlevade.

Tenente-coronel Sérgio Renato ainda desejou sucesso e felicidades ao novo comandante de Caratinga. “Dou as boas-vindas ao novo comandante tenente-coronel Luciano, que ele seja feliz, acolhido pela comunidade de Caratinga como fui. Como primeiro comandante do batalhão de Caratinga fico feliz por estar passando para uma pessoa muito competente, tenente-coronel Luciano foi promovido agora, estava em Fabriciano, a gente já conhece há muito tempo e desejo muito sucesso”.

O novo comandante do 62º Batalhão de Caratinga ressaltou estar vivendo o melhor momento de sua carreira na PM. “Assumir esse comando representa o momento mais feliz da minha carreira militar iniciada em 1994. Estou extremamente feliz por estar assumindo o comando desta unidade nova como batalhão, muito bem estruturada que traz orgulho pra qualquer comandante. Estou disposto a desempenhar um belíssimo papel, cumprir a missão constitucional da PM aqui no batalhão que tem seus 22 municípios”.

O tenente-coronel Luciano Reis também desejou sucesso a Sérgio Renato no comando em Manhuaçu e pediu a contribuição de todos em sua nova jornada. “Aproveito para parabenizar Sérgio Renato e desejar felicidade e sucesso e um feliz ano novo para todos. Iremos focar nosso trabalho nos resultados, quando a PM cumpre suas metas garante a segurança da comunidade, focado na promoção social e na repressão qualificada”.