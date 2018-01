Árvore cai sobre carro e mata pai e filha

DA REDAÇÃO – Renato Guimarães Rodrigues e sua filha Renata Guimarães Rodrigues morreram um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (4) no km 52 da BR-262, trecho compreendido entre Realeza e Santo Amaro de Minas, ambos distritos de Manhuaçu. O carro onde eles estavam foi atingido por uma árvore.

O veículo Fox, placa Belo Horizonte HJZ-9879, seguia sentido BH-Manhuaçu, quando uma árvore caiu sobre ele. Pai e filha morreram no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

O Policial Rodoviário Federal (PRF), Luís Tarcísio, conta que a família estava em viagem. “A árvore caiu em cima do veículo provocando a morte de duas pessoas e lesionando gravemente uma terceira. Tudo indica que eles estavam indo para o litoral. Além deles, outro carro bateu nos galhos da árvore na estrada, provocando lesões leves nos dois ocupantes”, explicou.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, tenente Flávio Mota, conta foram imediatamente para o local do acidente. “Nossas ações foram de estabilizar a vítima que estava presa às ferragens e transportá-la ao hospital de Manhuaçu. Também tivemos duas vítimas de uma Strada que colidiu nos galhos de árvores no trecho e foram encaminhadas conscientes e orientadas a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu”.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica da Polícia Civil foram acionadas. O trânsito registrou lentidão no trecho da rodovia.

Informações e fotos: Portal Caparaó