Médico é feito refém e tem carro roubado

CARATINGA – A Polícia Militar procura pelos autores de um roubo ocorrido nesta quarta-feira (4) na região do Bairro das Graças. O médico Pedro Laguardia Grossi chegava para trabalhar no Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU) quando foi rendido e teve o carro, um Fiat Toro, cor branca, roubado.

Conforme informações, os três bandidos estavam em um Fiat Uno cinza. Os marginais portavam armas e renderam o médico. Dois dos autores entraram no Fiat Toro enquanto o comparsa ficou no Uno. O médico foi mantido como refém e levado até o córrego dos Portugueses, zona rural de Iapu, onde foi liberado no início da noite, tendo ele acionado a Polícia Militar.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição. Existe a possibilidade de que os marginais iriam usar o veículo roubado em alguma ação delituosa.

