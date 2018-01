Cemig prorroga Campanha de Negociação de Débitos até fevereiro

Isenção de multas e juros estão entre as vantagens oferecidas para os clientes com faturas atrasadas

DA REDAÇÃO – Clientes que possuem contas de energia vencidas podem procurar a Cemig até 16 de fevereiro para negociar a regularização dos débitos. Durante a Campanha de Negociação de Débitos, em vigor desde novembro do ano passado, a companhia oferece condições diferenciadas, como a isenção de multas e juros, nos casos de pagamentos à vista, e opções de parcelamento mais atrativas, em até 24 meses.

De acordo com o superintendente de Gestão da Receita da Distribuição da Cemig, Helton Ferreira Diniz, as facilidades proporcionadas durante a campanha consideram o atual momento econômico do país e buscam facilitar ao máximo a regularização da situação do consumidor que está em débito. “Essa é uma ótima oportunidade para que o cliente negocie sua dívida e evite a suspensão do serviço de energia ou inclusão no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito”, afirma Diniz.

Para atender à demanda, a Cemig possui um número de telefone exclusivo para negociação e parcelamento das dívidas para os clientes todo o estado: o 0800 721 7003 está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, das 9 às 15 horas.

Além do 0800, os clientes em débito podem receber atendimento presencial em uma das agências da Rede Cemig Fácil, se assim preferirem.

“Os parcelamentos poderão ser realizados pelo titular da fatura – mediante a confirmação dos dados cadastrais no contato telefônico ou apresentação do CPF ou RG nas agências de atendimentos – ou representante legal com a devida documentação e procuração para esse fim”, explica Helton Diniz. Ainda de acordo com o superintendente, as condições de negociação são atrativas e variam de acordo com o número de faturas vencidas. Os clientes poderão obter mais detalhes nos canais de atendimento da companhia.

COMUNICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA

A Cemig utiliza diversas formas de comunicação para evitar a inadimplência e a inscrição do titular no serviço de proteção ao crédito. As principais são o envio de e-mail, SMS, carta-cobrança, carta de notificação e o contato telefônico.

PROTEÇÃO DA RECEITA

A Cemig vai intensificar as ações voltadas à proteção da receita neste ano. De acordo com Helton Diniz, a empresa efetuou cortes no fornecimento de energia em 900 mil unidades consumidoras em 2017, devido à inadimplência. “Essas ações serão mantidas neste ano”, acrescenta o superintendente. As perdas comerciais também serão combatidas: “Até o momento, 200 mil inspeções para identificação de fraudes estão programadas”, alerta o superintendente.