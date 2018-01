Nasf encerra 2017 com ação focada no Dezembro Laranja

BOM JESUS DO GALHO – O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) encerrou o ano de 2017 com a intensificação da campanha de conscientização da população sobre os riscos do câncer de pele. Na tarde do dia 27 (quarta-feira), no jardim central da cidade, foram desenvolvidas várias atividades que integraram o conjunto de ações desenvolvidas ao longo do mês dedicado à prevenção e combate precoce do câncer de pele, o Dezembro Laranja. Um equipe multidisciplinar da saúde distribuiu material educativo sobre a doença, além de um boné personalizado, que trouxe a marca da campanha.

“Abordamos os efeitos da exposição solar, a prevenção do câncer de pele em crianças e idosos, a relação entre câncer de pele e envelhecimento e orientamos sobre como as pessoas devem se proteger dos raios ultravioletas”, informou Diana Tostes, apoiadora do Nasf e do grupo de terceira idade, o Feliz Idade.

Segundo ela, o evento teve como público-alvo pessoas de todas as idades, mas destacando a importância de se dobrar os cuidados entre crianças e idosos, as duas faixas etárias mais suscetíveis à doença. “As crianças brincam muito ao ar livre, em horários de sol intenso, colocando em risco a saúde de sua pele. Já em relação aos idosos, alguns fatores que estimulam o desenvolvimento da doença são típicos da idade avançada”.

O evento foi promovido ao som de música ao vivo, “uma forma de atrair, principalmente, as pessoas da terceira idade, um dos principais públicos-alvo dessa ação”, explicou Diana, destacando em seguida a importância do uso diário de protetor solar, “mesmo em dias frios”.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, e sua esposa, Dayse Cecília Mendes Tostes, prestigiaram a iniciativa, animando as pessoas a abraçar a campanha e a seguir as orientações recebidas durante o evento.