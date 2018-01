Funcionários homenageiam diretora geral do CASU

A médica Daniela Fonseca Genelhu Soares recebeu flores, mensagens e placa comemorativa reconhecendo-a como Destaque de 2017 pela atuação na Direção Geral do CASU

CARATINGA – Coordenadores e colaboradores do Hospital CASU, do Centro de Reabilitação, do Instituto Casu Social I e II organizaram uma reunião para homenagear a diretora geral do CASU (Centro de Assistência à Saúde FUNEC), a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares. Os organizadores do evento agradeceram à médica pelo profissionalismo e carinho que dedica ao CASU reconhecendo-a como Destaque de 2017.

O encontro festivo aconteceu na tarde de terça-feira (2) e contou, também, com a presença do diretor executivo da Funec (Fundação Educacional de Caratinga) e reitor do UNEC (Centro Universitário de Caratinga), professor Antônio Fonseca da Silva.

Diante da surpresa, a diretora Daniela Fonseca agradeceu pela homenagem realçando a importância do trabalho em equipe. “Eu estou surpresa, agradeço e aceito esta homenagem, mas a transmito a todos vocês e aos demais colaboradores que têm a motivação de fazer o bem aqui no Casu. Nós só chegamos ao que somos hoje porque temos um objetivo em comum, que é prestar um atendimento de alta qualidade aos nossos pacientes e assim colaborar para a mudança a realidade da saúde em Caratinga”.

Em seu pronunciamento de agradecimento, a médica lembrou como nasceu a ideia de implantar o Centro de Assistência à Saúde. “Há mais de vinte anos nos vimos diante de uma situação crítica na saúde e um dilema: a precisávamos parar de levar pacientes para tratamento fora de Caratinga. Eu atuava como professora e iniciando um curso de Gestão tive o sonho de ‘mudar o mundo’, ‘mudar os rumos da saúde em Caratinga’ e daí, surgiu a ideia de montar o CASU”.

A diretora realçou, também, que quando se começa com um novo projeto. “Depois que começamos, somos obrigados a crescer. Ainda hoje temos em mente os objetivos daquele grupo de pessoas que sonhava em ter em Caratinga um lugar para atender bem. E, no Casu, depois de inaugurado o Hospital, o Bloco Cirúrgico e a UTI, a Maternidade com a UCI Neonatal, temos a certeza de que estamos muito mais perto da realização daquele sonho. Esta homenagem é um estímulo a mais para o nosso trabalho à frente do Casu. Acredito que a minha formação em Medicina tenha contribuído para a gestão do Casu pelo fato de conhecer um pouco de todas as áreas da medicina, mas volto a dizer que todos nós somos responsáveis para que este projeto continue dando certo”.

Diretor executivo da Funec agradece pela homenagem

Na solenidade, o professor Antônio Fonseca foi convidado a entregar a placa em homenagem à diretora do CASU e também registrou o seu agradecimento. “Gostaria de agradecer a todos os funcionários pelo convite para participar da homenagem que hoje prestaram à Dra. Daniela. É uma grande satisfação poder assistir o reconhecimento do seu trabalho à frente do CASU. Eu acompanho de perto esse trabalho e sei da sua dedicação ao longo de todos esses anos e sei também que aqui há muito esforço, no entanto não seria possível para nós recebermos a homenagem sem agradecer também a vocês e a cada funcionário que faz parte da equipe, aos pacientes e seus familiares. Na condição de pai da Dra. eu me sinto orgulhoso e sou grato a todos. Muito obrigado!”