Prefeitura de Santa Bárbara do Leste promove Encontrão de Gestantes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da quinta-feira (28/12/17), aconteceu em Santa Bárbara do Leste um “Encontrão de Gestantes”, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. Diversas mulheres compareceram ao Posto de Saúde e puderam se informar sobre alguns dos principais trabalhos desenvolvidos com as grávidas no município.

Ao final do Encontro, houve ainda sorteio de brindes para as participantes e foi servido um saboroso lanche.

De acordo com a enfermeira Julimara Condé, as reuniões acontecem toda última quinta-feira de cada mês e as mulheres recebem orientações de diversos profissionais vinculados à Secretaria de Saúde, garantindo o respeito e a valorização aos direitos das gestantes do município.

A expectativa da equipe da saúde é de que cada vez mais mulheres participem ativamente do grupo, com o objetivo de esclarecerem todas as dúvidas que surgirem para que tenham uma gestação saudável e recebam o acompanhamento adequado.