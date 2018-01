Diocese de Caratinga e parceiros organizam reflexão sobre a ‘Fraternidade e superação da violência’, tema da Campanha da Fraternidade 2018

CARATINGA – A terceira edição do Curso de Férias para Educadores Populares acontecerá nos dias 10 a 14 de janeiro, na Paróquia Senhor Bom Jesus e na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, ambas situadas à Praça Marta Carli, Bairro Santa Cruz.

O curso é realizado pela Diocese de Caratinga em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), através do Núcleo de Estudos do Futuro e do Programa Agenda 21, do Laboratório de Arquitetura e Engenharia para a Sustentabilidade, que é a instituição responsável pelos conteúdos e articulação das oficinas do Curso de Extensão.

Para dar mais detalhes sobre a proposta e programação, o DIÁRIO conversou com Glaydson Gonçalves da Silva, da equipe de coordenação; padre João Batista, pároco da Paróquia de Conceição de Ipanema; e Giuliane Quintino.

Seguindo a proposta da Campanha da Fraternidade 2018, o tema será ‘Fraternidade e superação da violência’ e o lema ‘Em Cristo somos todos irmãos’. “A Campanha da Fraternidade 2018 nos traz um tema muito ousado. É comum falarmos de violência, nem é preciso irmos à faculdade, a outros meios, basta sair na rua que o tema ora é violência, ora falta de saúde, problemas corriqueiros da nossa sociedade. A igreja, liderada pelos bispos, os padres, leigos, as comunidades cristãs estão propondo neste ano de 2018 este tema e lema. A nossa diocese de Caratinga já traz uma reflexão tão importante através dos grupos de reflexão que têm disseminado entre nós as novas possibilidades de vida, encontro de pequenas famílias onde se conversa sobre tudo, vida, sociedade e comunidade. O curso se baseia muito nessa ideia, queremos a partir dos pequenos grupos e da sabedoria popular das pessoas, trazer ensino, mostrar que elas têm um valor e são transformadoras na sociedade. Queremos ser parceiros juntos para trabalharmos e construirmos novas possibilidades”, resume padre João Batista.

PROPOSTA

Segundo Glaydson, a ideia surgiu quando um grupo saiu da região de Caratinga e foi para São Paulo participar de um curso de verão. “Naquele momento nasceu no coração deles esse desejo de trazer o mesmo modelo aqui para a nossa região. E no ano de 2016 conseguimos realizar a primeira edição do curso de férias para educadores populares, contando com a participação de aproximadamente 700 pessoas mais 160 pessoas das equipes de trabalho”.

A principal proposta é a transformação do ser humano a partir daquilo que ele já tem. “Nos inspiramos muito na filosofia, metodologia de Paulo Freire que é esse resgate mesmo dos saberes daquelas pessoas tradicionais e que funcionam, tanto para a qualidade de vida do ser humano quanto para a manutenção do meio ambiente, bem estar e harmonia entre as pessoas”.

O curso é realizado em mutirão. Pessoas, famílias, comunidades, movimentos populares e instituições educativas e religiosas colocam-se gratuitamente a serviço de sua preparação, conforme relata Glaydson. “Pela manhã acontecem as palestras de temas diversos, principalmente voltados, primeiro à campanha da fraternidade; porém, este curso é aberto para todo e qualquer tipo de público que tenha interesse de promover o bem estar para si e para os seus. Inclusive, os perfis principais de quem participa são aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, comunidades quilombolas, indígenas, o negro e nós acolhemos qualquer tipo de religioso, filosofia de vida, pessoas que trabalham em sindicatos, associações, membros do governo ou não. É aberto a toda pessoa de boa vontade. Na parte da tarde são mais de 17 oficinas”.

Sobre o termo ‘educador popular’, Glaydson explica que parte do entendimento de que cada ser humano pode ser “doutor” naquilo que ele sabe de melhor. “E quando falamos de educador popular é porque você, seus ancestrais, tem um conhecimento que pode ser disseminado, compartilhado em um ambiente multidisciplinar e que pode gerar um resultado positivo para a vida das pessoas e da natureza”.

PROGRAMAÇÃO

Na quarta-feira (10), de 17h às 19h acontecerá o credenciamento na Fundação Cidade dos Meninos (Funcime). Em seguida, a abertura será realizada na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes. De quinta-feira (11) a domingo (14), temas diferentes serão abordados por facilitadores. São eles, respectivamente: ‘A Campanha da Fraternidade e Superação da Violência’, por dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba e especialista em Direito Canônico; ‘As raízes da crise política atual – Análise de Conjuntura’, por deputado federal Patrus Ananias, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e mestre em Direito Processual; ‘Dialogando com as dores da alma’, por Adalberto de Paula Barreto, doutor em Psiquiatria e Antropologia e criador da metodologia da Terapia Comunitária Integrativa; ‘A Crítica Profética ao Rei, ao Templo e ao Império’, por Irmã Elisabete Corazza (FSP), que pertence à Congregação Filhas de São Paulo (Paulinas) e é bacharel em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia; e ‘A Cultura como Instrumento de Superação da Violência’, por João Batista Miguel, secretário de Estado Adjunto de Cultura de Minas Gerais, graduado em Filosofia e especialista em Ciência Política.

O curso ainda contará com oficinas, mesas temáticas de debate e noite cultural. No encerramento, ainda está prevista missa às 11h. “Cada oficina trabalhará o resgate ambiental, social e cultural também dos participantes. Vamos ter oficinas de circo, teatro, contação de história, ambientais, biodigestores, ecossistema e oficina da bíblia na mão do povo. Cada pessoa pode fazer sua inscrição no site e assim também irá escolher a oficina que quer participar. Os participantes serão divididos em oficinas que funcionarão na Funcime e escolas Barquinho Amarelo e Professor Joaquim Nunes”.

As inscrições estão disponíveis até o dia 8 de janeiro pelo site www.cursodeferiaseducadorespopulares.ajaja.com.br/. A taxa de inscrição é de R$ 100 e pode ser efetuada através de depósito identificado. Em seguida o comprovante deve ser enviado ao e-mail: secretariacursoferias@ajaja.com.br ou para o WhatsApp (33) 99938-9396, contato Glaydson Gonçalves.