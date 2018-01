Morre motociclista que sofreu grave acidente na LMG-823

Colisão aconteceu no dia 20 de dezembro e vítima chegou a ter pé e mão amputadas

DA REDAÇÃO – Veio a falecer nesta quarta-feira (3), o motociclista Osvaldo Maurício de Lima, 57 anos. Ele havia sofrido um grave acidente no dia 20 de dezembro de 2017. A colisão aconteceu no km 9 da LMG-823, trecho que corta o município de São Domingos das Dores. O impacto foi tão forte que a vítima chegou a ter mão direita e a perna direita amputadas.

O ACIDENTE

Segundo o relato do condutor do Peugeot, placas de São Domingos das Dores, ao realizar uma curva, deparou com a moto na contramão e não foi possível evitar o acidente. Com impacto, Osvaldo Maurício teve uma mão e uma perna amputadas. À época, um enfermeiro que prestou atendimento a vítima disse que ela foi levada para o hospital São Sebastião, em Inhapim, pois tinha perdido muito sangue e o quadro clínico precisava ser estabilizado. Após este primeiro atendimento, a vítima foi conduzida para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, e seu estado era considerado gravíssimo.

A Polícia Militar Rodoviária registrou e o laudo com as causas do acidente deve ficar pronto nos próximos dias.

O corpo de Osvaldo Maurício foi sepultado na tarde de ontem no cemitério de São Sebastião do Anta.