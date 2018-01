Copasa já iniciou obra de captação complementar de água bruta no Rio Preto

Previsão de conclusão para outubro de 2018

PIEDADE DE CARATINGA- A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informa que as obras de captação superficial complementar no Rio Preto, que fica no município de Piedade de Caratinga, para complementação do abastecimento da cidade de Caratinga, foram iniciadas em dezembro de 2017, com previsão para serem concluídas até outubro de 2018.

Com investimentos da ordem de R$ 5 milhões, o empreendimento prevê a construção de uma barragem de nível, uma estação elevatória de água bruta e mais de 7 km de adutora, que levarão a água do Rio Preto até o ponto de captação no Córrego do Lage.

De acordo com o que já havia sido anunciado pela Companhia, as obras deverão garantir a produção de mais 100 litros/segundo, com a finalidade de complementar o abastecimento de Caratinga, sempre que houver necessidade.

A OBRA

A licitação contempla a execução das obras e serviços para a implantação de barragem de nível no Rio Preto, sendo o corpo da barragem em estrutura de concreto armado e as ombreiras em gabião; além dos serviços para a implantação de um sistema de tomada direta, gradeamento e passando por caixa de areia até o poço de sucção das estações elevatórias de Caratinga e Piedade de Caratinga. Ainda deverá ser efetuado serviço de urbanização da área da captação.

Também está prevista a implantação da Estação Elevatória de Água Bruta, composta de poço de sucção, sala elétrica e casa de máquinas, que abrigará cinco conjuntos moto bombas para atendimento ao Sistema de Abastecimento de Água das duas cidades.