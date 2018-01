Morre segunda vítima de acidente na BR-116

DA REDAÇÃO – Morreu a segunda vítima do acidente registrado na noite de sábado (30/12/17), próximo à sede da Viação RioDoce, na BR-116 em Caratinga. Três veículos se envolveram na colisão que deixou quatro pessoas feridas.

Segundo informações dos bombeiros, os passageiros que estavam no Fiat Uno foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga. Sendo eles, José Gomes Diniz Sobrinho, 66 anos; Edirce Diniz de Sousa, 69; Vicente Garibaldo de Sousa, 75; e Jose Carlos de Sousa, 37.

O veículo Fiat Uno que seguia sentido a Santa Bárbara do Leste, teria invadido a contramão, e acabou colidindo com o caminhão que seguia sentido contrário. O condutor do automóvel Siena, não conseguiu desviar e acabou se envolvendo no acidente.

José Carlos de Sousa não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (31/12/17), o pai dele, Vicente Garibaldo de Sousa faleceu na tarde de ontem. Os demais ocupantes do veículo continuam internados.

A família residia no Córrego dos Diniz, em Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu, e seguia para Ipatinga onde passariam as festas de final de ano.