Duda Lannes faz balanço de 2017 e agradece aos seus apoiadores

A atleta de jiu-jitsu volta a competir no final do mês de janeiro

CARATINGA – Duda Lannes, atleta de jiu-jitsu, é um dos maiores expoentes do esporte caratinguense. Sua coleção de bons resultados aumenta a cada competição. Agora a atleta aproveita para fazer um balanço do ano que passou e também aproveita para agradecer que aqueles que lhe apoiaram. Para Duda Lannes, 2017 vai deixar saudade. “Não somente por ter sido um ano de glórias no tatame, mas também pela amizade e companheirismo que se criou e enraizou dentro da Equipe. Atletas, patrocinadores, parceiros e apoiadores, esta combinação me fez terminar o ano invicta”, observa.

Dentre os campeonatos que Duda Lannes disputou em 2017 estão o International Pro Abu Dhabi, promovido pela Federação de Jiu-jitsu dos Emirados Arabes Unidos (UAEJJF); Copa Caeté, Copa Leste Minas, Panamericano Interclubes e Copa do Mundo Interclubes, ambos promovidos pela Liga Brasileira de Jiu-jitsu (LBJJ). Segundo ela, foram várias batalhas em cidades e estados diferentes, “mas em todos os combates, sabia que não estava sozinha, que por traz de cada gota do meu suor estava minha família, meu sensei, e toda minha equipe, incentivando, orando e torcendo por mim”.

Outro aspecto abordado pela atleta é que em 2017 houve algumas mudanças em sua carreira. “Foi um ano sensacional, ano este em que pude me despedir de minha faixa e categoria, com a sensação de dever cumprido, foram cinco campeonatos federados e cinco medalhas de ouro, nenhuma lesão, enfim todas as metas cumpridas com sucesso no lugar mais alto do pódio, honrando minha equipe (Andrade Team /CGT) e meu município”.

A atleta lembrou das pessoas que a acompanharam e ressaltou sua origem humilde. “Quando uma pessoa quer buscar e lutar pelos seus sonhos, o primeiro passo é acreditar, daí pra frente tudo acontece. Para me afiliar em federações e estar em cada campeonato disputado, tive que contar com vários tipos de recursos, como leis de incentivo ao esporte, apoios, patrocínios e etc… Sempre soube que não seria fácil, mas também sei que Deus é justo e jamais colocaria em meu coração um desejo impossível de ser realizado”, disse a atleta. “No fechamento dos ciclos é onde fazemos o balanço dos nossos atos e projetamos nossos planos para o novo ciclo que se inicia. São nesses momentos que compreendemos nossos limites e potencialidades e redesenhamos nossos rumos”, complementou Duda Lannes.

Duda Lannes enfatiza que é com misto de satisfação e alegria que encerra seu balanço de 2017. “Agradeço todo o apoio recebido por meus parceiros de treino, ao amigo Pr. Bruno Brasil pelo incentivo e a Secretaria de Esportes de Caratinga, através de todos seus representantes, e ao prefeito Dr. Wellington, por mais um ano de parceria com o programa Bolsa Atleta. Este também é o momento de agradecer a pessoas que me ensinaram que ‘‘sonho que se sonha junto, vira realidade’’, por isso quero agradecer a essas pessoas que são mais que amigos, são verdadeiros anjos em minha vida, meus patrocinadores Daniel Brito da (Coaching Evolua), ao Rafael Lima, Marquinho, Fernando Lima e toda família (Rafa Moto Honda). Obrigado por existirem em minha vida. “Feliz ano novo a todos!””

O próximo compromisso da atleta será em Guarapari (ES), nos dias 27 e 28 de janeiro, onde disputará o Brazil National Pro Jiu-Jitsu Championship 2018, realizado pela Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos em parceria com a Federação Brasileira, “campeonato este que pode me abrir portas para disputar o Grand Slan da UAEJJF no fim de 2018”, finaliza Duda Lannes.