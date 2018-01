CASU homenageia funcionários que se destacaram em 2017

CARATINGA – Gratidão é a palavra do dia. Em clima de festas de fim de ano, o Centro de Assistência à Saúde da FUNEC (CASU) aproveitou para fazer uma homenagem aos principais colaboradores do hospital que se destacaram ao longo deste ano. No total, 35 funcionários foram presenteados com bombons e mensagens de carinho. A confraternização aconteceu durante a tarde da última sexta-feira, 31 de dezembro.

Segundo a diretora geral do CASU, Daniela Fonseca Genelhu, a seleção dos funcionários destaques é feita com base em avaliações de pacientes, familiares e equipe administrativa do hospital ao longo do ano. “E temos também um setor de Ouvidoria, que recebe tanto críticas quanto elogios. Compilamos tudo isso para realizar essa homenagem.”

Daniela acredita que a participação do público atendido pelo CASU é fundamental para melhoria dos serviços. “O paciente tem voz, fazemos questão que ele diga o que sentiu, como foi a experiência dele aqui, para que a gente possa melhorar cada vez mais”, complementa.

Já o reitor do Centro Universitário de Caratinga, professor Antônio Fonseca, ressaltou a contribuição dos funcionários para que 2017 se tornasse um ano marcante na história do CASU. Nos últimos meses, o hospital inaugurou diversos serviços de saúde e já prevê novas expansões para 2018.

“Estamos comemorando 10 anos de CASU, foi o ano em que o hospital mais cresceu, por vários motivos. Um deles foi pela determinação do Estado para que nós atendêssemos o surto de febre amarela, o CASU mostrou uma segurança muito grande, não só para a própria Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora, mas também para os pacientes. Missão cumprida, com muita competência, muita satisfação, muita tranquilidade”, declara.

Dentre os colaboradores que se destacaram, a maior parte são do Setor de Farmácia, de Faturamento e do Bloco Cirúrgico. Por isso, a coordenação de cada uma das equipes também foi homenageada. “Para mim é uma honra, ter sido não só escolhida como homenageada, mas também a minha equipe inteira. Eu costumo falar que o Bloco Cirúrgico é o coração do hospital. E aqui tem vários corações batendo enlouquecidos para servir, para ser útil. E temos conseguido fazer nosso trabalho, com muita delicadeza, humanização, destreza, técnica, com muito carinho. Temos procurado oferecer um serviço de excelência, acho que esse momento é o resultado, o reconhecimento de tudo isso”, anuncia Rhakell Machado, enfermeira chefe do Bloco Cirúrgico do CASU.

Além de Rakhell, outra funcionária que se destacou foi Vanderleia Ferreira, auxiliar de enfermagem do CASU, que embora faça parte do CASU há pouco tempo, já o considera como uma segunda casa. “Eu sempre quis ser funcionária do UNEC. Tive um período muito difícil na vida, fiquei desempregada por oito meses. Se não fosse a Daniela para me dar uma oportunidade, eu não estaria aqui hoje. Abracei esse hospital como se fosse um filho, amo trabalhar aqui, os profissionais são ótimos, pregamos a humanização. E hoje me sinto muito feliz pelo reconhecimento”, expressou.