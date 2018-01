Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social ministrará palestra gratuita sobre o tema

DA REDAÇÃO- O Movimento Integrado de Saúde Comunitária de Minas Gerais (MISC) organiza dois eventos para este mês de janeiro em Caratinga. O primeiro é aberto ao público, trata-se de uma palestra ministrada por Adalberto de Paula Barreto, que acontecerá na sexta-feira (12), das 16 às 18 horas, no auditório do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, Campus I, situado a Avenida Moacir de Matos, 49

Adalberto é médico, com doutorado em Psiquiatria e Antropologia, professor da Universidade Federal do Ceará e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social. Ele criou a metodologia de trabalho com grupos, denominada Terapia Comunitária Integrativa que hoje é aplicada em diversos países da Europa, América Latina e África. O tema da palestra será ‘Dialogando com a depressão e prevenindo o suicídio’ – e tem como propósito refletir sobre os sintomas da doença e buscar resposta à pergunta: O que os sintomas dessa doença estão buscando revelar e que ainda não foi compreendido?

O conteúdo é indicado para profissionais, bem como para pessoas que têm interesse em compreender o fenômeno sobre esse tema, conforme explica a coordenadora do MISC e membro da diretoria do Espaço do Saber, Marlene Rodrigues Gomes da Silva. “O doutor Adalberto vem desenvolvendo uma pesquisa nessa área. Tem uma toda uma fundamentação de que tudo aquilo que a gente não deu conta de elaborar nas relações, dialogar, aquilo vai acumulando a energia negativa no corpo e uma hora aquilo vai explodir. Vem os sintomas, dor, inchaço, cansaço, estresse, tudo a ver com questões não elaboradas na mente ou não deu conta de falar o que queria”.

Para participar da palestra, basta enviar uma mensagem para o e-mail miscminas@yahoo.com.br ou comunicar por um dos telefones: (31) 3823-3357, (31) 99615-3357 ou (31) 99955-2833.

CURSO

Já no sábado (13) e domingo (14), Adalberto ministrará o curso ‘Dialogando o corpo: desvendando a mensagem dos sintomas’, no Espaço de Saber, localizado no Córrego Cabeceira do Macaco, em Dom Lara. O local tem área de alojamento, hospedagem e alimentação, por isso a capacitação terá início às 8h e seguirá até as 20h30 no primeiro dia, retomando no dia seguinte às 7h e com encerramento às 12h30.

Marlene explica o papel do Movimento, que atualmente tem sede em Ipatinga, possui diretoria constituída em Caratinga e a importância da formação de novos profissionais. “É uma associação para desenvolver os trabalhos da terapia comunitária integrativa. Um método de trabalho em comunidade, espaço de escuta, de acolhimento, para que as pessoas possam organizar melhor a vida delas com os recursos que têm. Trabalhamos com a formação do terapeuta comunitário, que segue a ementa e a metodologia da Universidade do Ceará, que o doutor Adalberto é vinculado e ele coordena esse trabalho no Brasil. E existe também a Associação Brasileira de Terapia Comunitária e o aluno que fizer o curso aqui é reconhecido a nível nacional. A palestra é uma sensibilização e forma de criar a oportunidade para as pessoas conhecerem o curso. Ou participar das rodas que são abertas para a comunidade, encontros com as pessoas sentando olho no olho”.

Para obter outras informações, favor consultar o site: www.espacodesaber.com.br.