Idoso é resgatado pelos bombeiros após cair de barranco no Bairro Esperança  

Prefeitura instalou corrimão de madeira para garantir segurança dos pedestres, mas garante que obra de reconstrução da rua será concluída em 2018

CARATINGA- Na manhã de ontem, um idoso caiu de um barranco de mais de 10 metros de altura, da Rua Augusto de Morais, Bairro Esperança. José Ires Mariano, 62 anos, que utiliza muletas para se locomover, foi socorrido pelos bombeiros militares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), queixando-se de dores no peito.

De acordo com sargento Oliveira, que atuou no resgate de José, o idoso informou que caiu de cabeça para baixo e por sorte não se feriu gravemente. “Ele disse que não se machucou mais porque o terreno tem barro, rama e não tinha nenhuma árvore ou objeto sólido para ele cair em cima. No momento em que chegamos, a vítima já estava na rua de baixo, sentado na porta de uma casa”.

Os bombeiros ainda acionaram a Defesa Civil sobre a necessidade de melhorar a segurança para os moradores. “No momento tinha uma pequena quantidade de água descendo pela rua, numa valeta e as pessoas para não molhar o pé estavam passando na beirada do barranco, o que pode ter ocasionado a queda do senhor, que foi tentar sair da água e caiu. A solução emergencial que recomendamos ali é criar um guarda corpo de aproximadamente 1,30 metros de altura de madeira ou estrutura metálica. E jogar um pouco de cascalho para melhorar a drenagem do local”.

SITUAÇÃO

Parte da Rua Augusto de Morais desmoronou em março de 2012. O local foi o que mais sofreu com o período chuvoso, nos deslizamentos que comprometeram ainda as ruas Capitão Paiva e Coronel Antônio Saturnino. Devido ao deslizamento de encosta, uma cratera foi aberta no local, onde por um tempo era possível passar somente a pé e com cautela. No entanto, atualmente, várias trincas e rachaduras podem ser vistas no solo, o que não descarta a possibilidade de um novo desabamento, por isso não é recomendada a passagem de moradores pelo local. Ainda assim, algumas pessoas se arriscam no que sobrou da rua.

De lá para cá, algumas soluções paliativas foram implantadas no local e mais uma foi efetuada ontem. Após o acidente envolvendo o idoso, a Prefeitura de Caratinga colocou uma estrutura para dar mais segurança aos pedestres. Márcio Alves dos Santos, secretário de Obras, deu mais detalhes sobre a situação. “Esse é o segundo trabalho que nós fazemos aqui para dar proteção aos pedestres. Da primeira vez fechamos todo o percurso da rua para evitar que o pedestre passe por aqui, mas infelizmente tiraram toda a proteção que nós fizemos e continuaram passando. Hoje (ontem) houve esse acidente, estamos fazendo um paliativo e colocando um corrimão de madeira para evitar que mais acidentes possam vir a ocorrer. Fechar a rua novamente acredito que não adianta porque a população irá reabrir”.

OBRA

Em setembro de 2017, o prefeito Dr. Welington recebeu da Câmara de Vereadores de Caratinga um cheque no valor de R$ 500.000. O valor seria utilizado na reconstrução da Rua Augusto de Morais, Bairro Esperança. Segundo Márcio, os trâmites para realização da obra estão em andamento e além do valor destinado pela Câmara, há uma contrapartida já garantida pela Prefeitura. Ele garante que a obra será concluída em 2018. “O projeto já está em andamento, nossa equipe técnica de engenheiros já está trabalhando em cima disso, fevereiro possivelmente já entraremos em licitação. Sabemos que o povo já está igual a São Tomé, querendo ver para crer, então posso garantir será a marca da administração do doutor Welington, é compromisso dele com a população de deixar essa obra concretizada esse ano. Em março ou abril no máximo iniciaremos essa obra e concluída, aqui voltará a ter trânsito normal”.

Além deste trecho, a parte de cima da rua também está comprometida, questionado se o projeto também se estende a essa localidade, Márcio disse que “se não contemplar vamos fazer com recursos públicos”. O secretário ainda chamou os moradores na importância de colaborar. “A população está certa de cobrar da gente, é obrigação nossa fazer pela população, mas ela também tem a sua parte. Por aqui vemos entulhos para todo lado e quanto mais peso se coloca, mais rico de desabamento. Precisamos contar com a colaboração, o governo está fazendo sua parte”.