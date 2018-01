PÂNICO EM DOM CAVATI

Bandidos explodem caixas eletrônicos de três agências bancárias

DA REDAÇÃO – O pânico assolou a cidade de Dom Cavati na madrugada desta quinta-feira (4), quando uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos de três agências bancárias. Na fuga, eles ainda trocaram tiros com a polícia.

De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, as agências dos bancos Bradesco, Itaú e Sicoob ficaram bem avariadas.



Na fuga, os marginais ainda atiraram contra os policiais e deixaram a cidade em duas picapes, possivelmente Mitsubishi L200, uma de cor prata e outra branca.

A Polícia Militar segue em rastreamento.

Mais informações no decorrer do dia.