Réveillon bonjesuense valoriza artistas locais

BOM JESUS DO GALHO – “Vamos inaugurar 2018 com um grande show de valorização dos nossos talentos locais”, destacou o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, ao anunciar na semana passada a programação do Réveillon 2018, que privilegiou artistas bonjesuenses no último fim de semana.

Ao todo, pelo palco montado na praça Padre Dionísio, desfilaram sete atrações musicais, distribuídas em dois dias de festa, sábado (30/12) e domingo (31/12). O tradicional e tão esperado show de fogos de artifício foi um dos pontos altos do evento. Realizado na passagem do ano, o espetáculo foi antecedido pelo pronunciamento do prefeito e de sua vice-prefeita, Drª Sabrina Corrêa. Os dois agradeceram à população pelo apoio dado ao seu governo e renovaram os propósitos de continuar trabalhando por uma cidade melhor. Willian e Sabrina desejaram a todos um Feliz Ano Novo e, em seguida, fizeram a contagem regressiva dando boas-vindas ao 2018.

Na noite do dia 30, se apresentaram Gaúcho e Banda; a banda Mexe, Mexe; Ronaldo Silva e Weyder Júnior. No dia 31, entraramo em cena Kleyton & Thiago, Triângulo de Aço e Jander Batista.

Composições sertanejas e axé prevaleceram no repertório dos grupos musicais, “que animaram o púbico com ritmos bem dançantes”, segundo conta Odair Ribeiro, secretário de Cultura e Turismo. Seu departamento está entre os apoiadores do Réveillon promovido pela Prefeitura Municipal.

Segundo Willian, a festa foi um sucesso. “Nossos cantores trouxeram alegria para o grande público que prestigiou o evento, fortalecendo o movimento do nosso comércio, inclusive recebendo pessoas de outras cidades”. Conforme sublinha o prefeito, realizar a festa foi romper com desafios impostos pelo orçamento modesto do município. “Mas precisávamos promover o lazer em nossa cidade. Então, a gente se esforçou e realizou um evento que superou nossas expectativas”, afirmou.

Administração Municipal entrega sete veículos à comunidade

Na tarde do último sábado (30/12), o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, e sua vice-prefeita, Drª Sabrina Corrêa, entregaram à comunidade de Bom Jesus sete veículos. Por volta de 18h, os automóveis saíram em carreata do Posto Calixtão, seguindo em direção à praça Padre Dionísio, onde os carros ficaram em exposição até a noite do domingo.

Todos os veículos serão destinados à saúde, exceto um que atenderá o Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Os automóveis foram comprados com recursos próprios, “graças à nossa economia, à forma responsável de utilizar os recursos públicos”, comenta o chefe do Executivo, que destacou o pagamento sempre em dia de seus funcionários e de todos os compromissos assumidos que ele vem honrando. “Nossos colaboradores podem contar com o seu salário em dia, mês a mês. Aliás, o 13º também foi pago sem atraso”, completou.

Willian comenta que a frota vem dar agilidade ao transporte de pacientes para centros avançados de saúde e a outas ações do setor. “A saúde sempre foi e sempre será prioridade da nossa gestão, que se dedica a cuidar da vida do nosso povo. Com saúde, as pessoas estudam; com saúde, as pessoas participam das atividades esportivas; com saúde, as pessoas trabalham, aproveitam seus momentos de lazer e se realizam”, finaliza o prefeito.