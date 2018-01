Entidades recebem ajuda do Lions

CARATINGA – A grande função, senão a maior, de um Lions Clube é o de servir a comunidade. Assim procedendo estará cumprindo o seu lema que é “Nós Servimos”. Neste sentido, os Lions de Caratinga estão sempre atentos quando se trata de amenizar e até mesmo de resolver apelos sociais. No último mês, com os problemas causados pelas chuvas, integrantes do clube de serviços, não só de Caratinga, mas de toda a região, desenvolveram intenso trabalho voltado para o socorro de comunidades atingidas.

E por ocasião das festas natalinas, de forma espontânea e solidária, membros do Lions Clube Caratinga Centro, depois de pesquisarem as imediatas necessidades das entidades assistenciais da cidade, destinaram a elas 357 quilos de arroz, assim distribuídos: Centro Espírita Dias da Cruz, 82 kg; Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, 75 kg; Centro Espírita Bezerra de Menezes, 50 kg; AMAC, 50 kg; Abrigo Pastor Geraldo Sales; 50 kg; e ASADOM, 50 kg.