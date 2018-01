Apae entrega motocicleta a ganhador de “Ação Solidária”

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) realizou na manhã de ontem, a entrega do prêmio da ‘Ação Solidária’. O sorteio de uma motocicleta CG 160 Start, cor vermelha, painel digital, partida elétrica, três anos de garantia e sete trocas de óleo gratuitas aconteceu pelos quatro últimos algarismos do primeiro prêmio da loteria federal. O bilhete ganhador tem o final 3018.

Rodrigo Condé de Lima, 32 anos, autônomo, morador do centro de Caratinga foi o ganhador do sorteio, que ocorreu pela segunda vez, no dia 23 de dezembro. O primeiro sorteio foi realizado no dia 16 de dezembro, no entanto, o bilhete que foi sorteado não havia sido vendido.

O presidente da Apae, André Pena, fez questão de relembrar a destinação do valor arrecadado para o sucesso das atividades da instituição. As cartelas foram vendidas pelo valor de R$ 7 cada. “Sempre que fazemos uma campanha nosso objetivo principal é honrar os compromissos que a entidade tem, folha de pagamento, 13° salário, dentre outras obrigações que a Apae tem com seus funcionários. Mais uma vez agradecemos a toda a população de Caratinga e região, aproveito para desejar a todos um feliz 2018. Tenho certeza que podemos contar com cada um para que possamos dar sequência na condução dos trabalhos”.

Segundo André, o valor arrecadado foi abaixo do esperado, mas, já faz a diferença, principalmente pelas pessoas que acreditam no trabalho desenvolvido pela Apae. “Sabemos a atual situação econômica que cada um de nós está passando e ainda assim atingimos um objetivo parcial, mas que nos damos por satisfeito, porque o apoio é sempre incondicional”.